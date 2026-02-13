La aerolínea 'low cost' que amplía sus vuelos entre Barcelona y Madrid por el caos en Rodalies

La aerolínea Vueling ha anunciado un refuerzo de su ruta entre Barcelona y Madrid, que mantendrá de manera temporal hasta el 28 de marzo, debido a los problemas en la alta velocidad y en Rodalies, según ha informado la compañía. El objetivo es cubrir la elevada demanda de movilidad entre ambas ciudades, especialmente durante las próximas semanas marcadas por eventos de gran afluencia.

Actualmente, la compañía ofrece dos vuelos semanales de lunes a viernes y uno los fines de semana, pero a partir del 23 de febrero incrementará la frecuencia a cuatro vuelos diarios de lunes a jueves, dos los viernes y uno durante el fin de semana. Además, ha anunciado más conexiones durante el Mobile World Congress, los Premios Goya y la feria Alimentaria, adaptando la oferta a la demanda puntual de estos eventos.

Vueling suprimió esta conexión el año pasado debido a la competencia con la alta velocidad, pero este año ha decidido recuperarla de forma temporal para garantizar la movilidad entre Barcelona y Madrid, ante las incidencias y retrasos que afectan al transporte ferroviario en Catalunya. La medida busca ofrecer una alternativa fiable y cómoda a los pasajeros que dependen de estos desplazamientos.