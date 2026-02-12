Las validadoras para acceder a los andenes de Rodalies en la estación de Sants

El fuerte viento de este jueves en Cataluña ya empieza a tener impacto en la movilidad. En el aeropuerto del Prat ya se ha anunciado la cancelación de al menos 67 vuelos, entre salidas y llegadas, y se han tenido que hacer varias desviaciones, según ha informado Aena. En concreto, el aeropuerto ha tenido que hacer desviar ocho vuelos: seis a Madrid, uno a Girona y otro a València.

En Rodalies la caída de árboles, placas solares o plásticos de grandes dimensiones han provocado afectaciones a lo largo de la mañana que han impactado en el servicio de líneas como la R11, la R1, la R2sud o la R4. Además, el mal tiempo ha obligado a cerrar las estaciones de la R1 de Premià de Mar y Malgrat de Mar, así como la estación de Barberà del Vallès de la R4.

En concreto, esta mañana de jueves se ha tenido que interrumpir el servicio de la línea R11 entre Girona y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol en Caldes de Malavella.

Por otro lado, se ha tenido que interrumpir la circulación entre Vilanova y Cunit al R2sud por la caída de unas placas solares en las vías, a pesar de que la circulación se ha retomado al poco de las 9 de la mañana.

Adif también ha informado que ha caído un plástico de grandes dimensiones a las vías de la R1 y ha obligado a interrumpir los trenes entre Pineda y Malgrat de Mar. Al poco de las 09.30 horas, pero, el servicio se ha podido retomar.

A primera hora, el servicio entre Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat de la R4 también ha sido interrumpido por un árbol a las vías, pero al poco de las 8 de la mañana se ha retomado la circulación en tren.

La circulación en los tramos que se hacían con trenes lanzadora entre Terrassa y Manresa (R4) y entre Blanes y Maçanet (R1) solo se hace por carretera.

Como medida de precaución, todos los trenes circulan a 80km/h como máximo, según ha informado Adif.

De hecho, a raíz del alerta por el mal tiempo, en la mayoría de estaciones se nota una menor presencia de gente, y Renfe ha informado que hay una reducción de la demanda del 65%.

Aeropuerto

Según han explicado fuentes de Aena, en la zona del aeropuerto a primera hora de la mañana la media del viento era de unos 61 km/h, con rachas máximas que llegaban en algunos momentos a los 92,5 km/h. A media mañana, pero, la intensidad ha bajado, con rachas máximas de 72 km/h y una media de unos 50 km/h.

Una de las principales aerolíneas que opera al Prat, Vueling, ha informado que ofrece flexibilidad y cambios gratuitos a los clientes con vuelos con salida o llegada en Barcelona y Palma hasta hoy a las 15 horas.

La aerolínea recomienda a los viajeros que consulten el estado de su vuelo antes de desplazarse hacia el aeropuerto.

Level también ha recomendado informarse de la situación antes de viajar y ha admitido que las fuertes abanicadas pueden afectar la operativa.