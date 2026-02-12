La ventolera va a la baja en Tarragona, pero volverá con fuerza el sábado

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) prevé que el viento pierda intensidad este viernes en Tarragona, pero alerta de que el sábado volverá con fuerza, con avisos por ventoleras a lo largo de todo el día. Antes, sin embargo, el territorio vivirá una jornada marcada por las nubes y la lluvia.

Según el Meteocat, por la tarde de este jueves el viento aflojará, si bien todavía se pueden registrar golpes muy fuertes y alguno extremadamente fuerte de manera local. Esta bajada dará paso a una jornada del viernes con menos protagonismo del viento pero con precipitaciones.

Para este viernes, se espera un rápido aumento de la nubosidad durante la madrugada que dejará el cielo cubierto hasta media tarde. A partir de entonces se abrirán algunos claros transitorios, especialmente en el oeste del país. La precipitación llegará de madrugada por las Terres del Ebre y se extenderá a lo largo de la mañana para el resto del territorio, con menos probabilidad en el nordeste durante las primeras horas. Por la tarde, la lluvia quedará más restringida al extremo norte del Pirineo, aunque también son probables algunos chaparrones en el sur del litoral y prelitoral norte y en el norte del litoral y prelitoral central.

Las precipitaciones serán en general débiles o puntualmente moderadas, con acumulaciones poco abundantes, si bien en el Pirineo y Prepirineo occidental podrán ser más destacables. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros, con oscilaciones a lo largo del día. Con respecto a las temperaturas, la mínima bajará ligera o moderadamente y la máxima lo hará de manera más acusada. El viento será flojo a primeras horas, pero a partir del mediodía se impondrá el componente oeste entre flojo y moderado, con golpes fuertes en la mitad sur del país.

De cara al sábado, el Meteocat advierte de un nuevo episodio de viento intenso que afectará especialmente al tercio sur, el Ampurdán y el Pirineo y Prepirineo, con golpes muy fuertes o extremamente fuertes. En Tarragona, el viento de componentes norte y oeste soplará con intensidad moderada a fuerte, en una jornada con cielo mayoritariamente sereno, a pesar de la presencia de nubes de viento en sotavento de las montañas.

En el Pirineo se concentrará la precipitación, con nevadas en el extremo norte de la cordillera. La cota de nieve bajará de los 1.000 a los 600 metros a lo largo del día y se podrán acumular gruesos importantes en cotas altas. La visibilidad será en general excelente, pero se reducirá a las zonas de montaña por efecto de la ventisca.

Así pues, después de un viernes con lluvias y una tregua parcial del viento, el sábado se prevé una nueva jornada marcada por la ventolera, con especial incidencia en la mitad sur del país, incluida la demarcación de Tarragona.