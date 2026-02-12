Tarragona registra una de las subidas del alquiler más altas en España en los últimos 5 años

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El precio del alquiler en Tarragona se ha disparado en los últimos cinco años hasta situarse entre las capitales de provincia con los incrementos más elevados de todo el Estado. Según un estudio del portal inmobiliario pisos.com, la ciudad ha registrado una subida del 75,71% entre enero de 2021 y en enero de 2026, en línea con la fuerte tensión que vive el mercado de alquiler en Cataluña y en las principales áreas urbanas.

A escala estatal, el precio medio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados ha aumentado un 46,06% en este periodo, pasando de 884 euros mensuales a 1.291 euros. El informe atribuye esta escalada a varios factores combinados: la falta de oferta de pisos en régimen de alquiler, la expansión del alquiler turístico, el estancamiento salarial y una demanda creciente, cinco años después del impacto de la crisis sanitaria.

Cataluña es una de las comunidades autónomas donde más han subido los precios, con un incremento del 63,70%, sólo por detrás de Madrid (+80,19%) y las Islas Baleares (+70,21%). Estas tres comunidades lideran el ranking de aumentos en un contexto de fuerte presión turística y concentración urbana.

En el caso concreto de las capitales de provincia, Tarragona se sitúa entre las primeras posiciones en crecimiento porcentual, sólo superada por Madrid (+89,66%), Valencia (+84,55%) y Barcelona (+79,49%). Por detrás de la capital tarraconense hay ciudades como Sevilla, Palma o Alicante, también con incrementos destacados.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, alerta de que el aumento del alquiler incluso supera el de los precios de compraventa, hecho que sitúa muchos hogares en una situación complicada. Según apunta, el problema es especialmente grave en las grandes ciudades y en las zonas con fuerte atractivo turístico, donde los incrementos se producen sobre precios que ya eran elevados, dificultando el acceso a la vivienda para muchas familias.

Los datos evidencian que Tarragona no es una excepción dentro de la dinámica catalana y estatal, pero sí uno de los casos más significativos en términos porcentuales, consolidándose como una de las capitales donde el alquiler se ha encarecido con más intensidad en el último lustro.