Denuncian que un centro sanitario de Tarragona obliga a trabajar a pesar del temporal

Según ha adelantado el Diari de Tarragona, el sindicato Metges de Catalunya ha denunciado que el Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) en Tarragona ha requerido la presencia de toda su plantilla a pesar de la activación del plan VENTCAT por riesgo extremo de viento. La organización considera que esta decisión contradice las instrucciones dictadas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que había ordenado suspender la actividad programada no urgente.

El CatSalut activó para este jueves 12 de febrero un protocolo de restricciones excepcionales en toda Cataluña ante el episodio de viento intenso. En el comunicado firmado por su director, Alfredo García, se establecía la suspensión de la actividad quirúrgica, ambulatoria y de pruebas diagnósticas no urgentes con el objetivo de reducir la movilidad y minimizar riesgos.

Desde Metges de Catalunya, el vicepresidente del sindicato, Josep Maria Serra, ha criticado que algunos centros sanitarios están haciendo una «interpretación muy libre» de las directrices. En el caso de Tarragona, apunta directamente al IDI y asegura que la dirección ha instado a los profesionales a acudir a sus puestos de trabajo a pesar de las recomendaciones de Protección Civil.

El plano especial de emergencias VENTCAT establece que sólo se tiene que mantener la actividad considerada crítica, como diálisis, oncología, radioterapia o cirugías urgentes. El resto de consultas se tienen que priorizar por vía telemática, ya sea por teléfono o videollamada, y evitar desplazamientos no esenciales.

El sindicato considera que obligar a la presencialidad en una jornada en que se ha pedido restringir al máximo la movilidad, tanto por carretera como en entornos urbanos, puede suponer un riesgo innecesario para los profesionales. Además, el comunicado del CatSalut también alertaba de posibles incidencias en el suministro eléctrico e instaba los centros a activar planes de contingencia, especialmente para pacientes electrodependents.

Metges de Catalunya asegura que la mayoría de centros del país han aplicado las medidas establecidas, pero apunta que hay excepciones como el IDI de Tarragona o el Hospital de Manresa. El sindicato reclama que el protocolo se aplique de manera estricta por todo el territorio para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los pacientes.