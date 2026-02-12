El episodio de viento se encuentra en su punto álgido y hay que extremar la prudencia las próximas 5 o 6 horas

Imágenes de un árbol roto y de motos caídas por el impacto del fuerte viento en torno a la estación de Sants de Barcelona.ACN

El episodio de viento todavía no ha acabado y se encuentra a su momento álgido, con al menos cinco o seis horas más de fuerte viento, especialmente en el litoral y prelitoral de Barcelona, donde el pico se alargará dos o tres horas más. Según el Meteocat y Protección Civil, de cara a la tarde, el viento tenderá a concentrarse hacia el Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà, antes de ir disminuyendo.

Se han registrado rachas destacadas en varios puntos, como los 167 km/h del Puig Sesolles, o los 160 km/h del Puerto de Barcelona, un registro que podría ser récord. El 112 ha recibido 1.766 llamadas y los Bombers han hecho 167 intervenciones, entre las cuales por la caída de un muro en Vilassar de Mar y de un tabique en Barcelona. Además, los camiones no circulan en la Jonquera.