TEMPORAL
El episodio de viento se encuentra en su punto álgido y hay que extremar la prudencia las próximas 5 o 6 horas
Se han registrado rachas de hasta 167 km/h en el Montseny y de 160 en el Port y los camiones no circulan en la Jonquera
El episodio de viento todavía no ha acabado y se encuentra a su momento álgido, con al menos cinco o seis horas más de fuerte viento, especialmente en el litoral y prelitoral de Barcelona, donde el pico se alargará dos o tres horas más. Según el Meteocat y Protección Civil, de cara a la tarde, el viento tenderá a concentrarse hacia el Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà, antes de ir disminuyendo.
Se han registrado rachas destacadas en varios puntos, como los 167 km/h del Puig Sesolles, o los 160 km/h del Puerto de Barcelona, un registro que podría ser récord. El 112 ha recibido 1.766 llamadas y los Bombers han hecho 167 intervenciones, entre las cuales por la caída de un muro en Vilassar de Mar y de un tabique en Barcelona. Además, los camiones no circulan en la Jonquera.