Sucesos
Al menos cinco heridos por el viento, entre ellos uno grave por la caída de un árbol en Sant Boi
Ha caído un muro de una empresa que hace radiografía industrial en Sant Joan Despí sin afectar a ninguna persona
Al menos cinco personas han resultado heridas por el viento. Entre estas, hay un herido grave por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat. También en Sant Boi, han resultado heridos tres operarios que trabajaban en tareas de retirada de árboles.
Además, hay un herido en Vilassar de Mar por la caída de un muro. Por otra parte, ha caído un muro de la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, que centra su actividad en la radiografía industrial, pero no ha provocado ningún herido.