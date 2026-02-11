Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado este miércoles 11 de febrero a las 18:20 horas, la alerta por fuertes ventoleras en toda la población. En el mensaje recuerdan evitar desplazamientos innecesarios y activados en el exterior.

También ha hecho inciso en la suspensión de actividades escolares, universitarias, deportivas, servicios sociales y sanitarios no urgentes entre las 00:00 horas y las 20:00 horas del jueves 12 de febrero.