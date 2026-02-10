Retrasos de 20 minutos de media en la R2 sur y la R11 por las limitaciones de velocidad

Las líneas R1, R2 sur y R11 presentan retrasos de 20 minutos por término medio este martes por la tarde por las diversas limitaciones de velocidad en la red ferroviaria, según ha informado Renfe a las 16.00 horas. En la R1, las demoras se concentran en el tramo entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes. El servicio de Rodalies se ha iniciado esta mañana con el 80% de la oferta programada y «afectaciones» en todas las líneas, el día siguiente de la desconvocatoria de la huelga de maquinistas.

De hecho, ha habido supresiones de algunos trenes y la incidencia se ha notado especialmente en la R1, la R4 y la R2 sur. Por otra parte, Rodalies sigue funcionando con tramos cortados que se cubren con autobuses por carretera. Eso pasa en la R15, la R4, la RL4, la R7, la R8 y la R3.