La Inteligencia Artificial pronostica que en Tarragona bajará el precio del alquiler este 2026

Un cartel de una finca que anuncia que una vivienda está disponible en el centro de Tarragona.ACN

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El mercado del alquiler en Tarragona ha experimentado una dinámica de fuertes incrementos de precios en los últimos meses, situándose entre las zonas con mayores subidas de España.

Según el informe anual de precios de alquiler del portal Pisos.com, el coste de alquilar una vivienda en la ciudad subió un 16,77% interanual hasta diciembre de 2025, convirtiéndose en uno de los aumentos más elevados del país, aunque Tarragona sigue siendo una de las provincias más asequibles de Cataluña.

Al principio de 2026, los datos de los informes de inmobiliarias indican que el precio medio del metro cuadrado en Tarragona capital era de unos 11,7 €/m² en enero, con una evolución positiva tanto con respecto a diciembre de 2025 como en el año anterior.

Esta cifra sitúa los precios por encima de los niveles de hace un año y refleja una demanda sostenida de alquileres, con precios presionados por factores como la limitación de la oferta disponible y la preferencia de algunos propietarios por otros tipos de inversiones.

A pesar de esta situación reciente de incremento, modelos predictivos e indicadores de mercado basados en inteligencia artificial anticipan que Tarragona podría experimentar una leve bajada de los precios del alquiler durante 2026.

Eso se explica por un ajuste natural del mercado, con más oferta disponible y posibles medidas municipales y autonómicas que favorezcan el acceso a la vivienda, aunque la demanda seguirá siendo elevada.

En resumen, después de meses de aumentos intensos, las previsiones apuntan a una estabilización e incluso una reducción moderada del precio del alquiler en Tarragona, una noticia que podría aliviar la presión sobre los inquilinos y facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad.