Renfe calcula que han salido un 42% de los trenes de servicios mínimos previstos para este lunes

Renfe calcula que este lunes por la mañana han salido un 42% de los trenes previstos en los servicios mínimos en Rodalies. Es decir, más de la mitad de los trenes no han salido en la primera mañana de huelga del sector ferroviario. Renfe ha asegurado que ha «reforzado» el centro de gestión y la información a los viajeros para «minimizar» las afectaciones.

Fuentes sindicales han cifrado el seguimiento del paro en Alrededores en el 45,2%, pero matizan el porcentaje asegurando que «muchos» empleados están asignados a los servicios mínimos. En los talleres, el seguimiento ha sido del 35%. Semaf, sindicato mayoritario entre los maquinistas, sube el porcentaje hasta el 100% en todo el Estado y justifica que los trenes de servicios mínimos que no han salido lo han hecho por errores organizativos.

Con respecto a la alta velocidad, el AVE ha tenido tres cancelaciones entre Madrid y Barcelona, Ouigo dos e Iryo no garantiza la circulación de unos siete servicios en este corredor. En todos los casos aseguran que están reubicando en otros trenes a los pasajeros afectados.

Renfe ha calculado que el seguimiento de la huelga ha sido de un 11,6% en el turno de mañana en el conjunto de la plantilla del grupo en el Estado, que engloba Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercaderías, Renfe Ingenieria y Mantenimiento, Renfe Lloguer de Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales. El porcentaje se rebaja hasta el 11,2% si se tienen en cuenta los turnos de mañana y noche, según ha difundido la empresa.

Con respecto a los servicios comerciales de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, la operadora ha asegurado que se han cumplido un 80% de los servicios mínimos en el Estado.

En Iryo, han precisado que este lunes por la mañana se ha cancelado el tren entre Madrid y Barcelona de las 8.22h y el de las 11.50h entre Barcelona y Madrid por falta de personal. Los pasajeros se han reubicado en los servicios siguientes «en función de la disponibilidad».