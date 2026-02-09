Reabre completamente la AP-7 en sentido sur en Gelida

La AP-7 ha quedado reabierta completamente en sentido sur este lunes de madrugada. La circulación por la autopista en sentido Tarragona se tuvo que detener entre Martorell y Gelida por el hundimiento y posterior recuperación del talud del accidente ferroviario mortal del 20 de enero en Gelida. La vía ha sido cortada desde el día siguiente del accidente, aunque se reabrió un carril durante unos días.

Finalmente, y una vez finalizados los trabajos de emergencia y estabilización que ha ejecutado el Ministerio de Transportes, la vía ha reabierto los tres carriles de circulación a las tres de la madrugada. Los trabajos han permitido restablecer las condiciones de seguridad vial tanto en la estructura de la autopista como en el entorno.