Paneque denuncia que los servicios mínimos no se están cumpliendo y exige a Renfe que garantice el derecho a la movilidad

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha denunciado que los servicios mínimos programados en Cataluña en la huelga del sector ferroviario que empieza este lunes no se están cumpliendo. A primera hora de la mañana, Paneque ha informado de que el Gobierno ya ha reclamado a Renfe que «garantice» los servicios mínimos, con medios de transporte alternativos allí donde los maquinistas que están de servicios mínimos no se presentan. «Intentaremos asegurar la movilidad a través de estos planes alternativos», ha dicho Paneque, que según la compañía lo está haciendo en algunos puntos. Paneque ha remarcado que entienden «el estado de ánimo» de los maquinistas y respetan el derecho a huelga, pero ha insistido en que los servicios mínimos se tienen que cumplir.

Sílvia Paneque ha dicho que «entienden» los motivos de la huelga y «el estado de ánimo» de los maquinistas después de la muerte reciente de tres compañeros, y por lo tanto, también sus reclamaciones en términos de seguridad. En este sentido, ha remarcado que desde el Gobierno están trabajando «precisamente en estos más de 130 puntos» conflictivos de la red que se están monitorizando. «Se está haciendo una inversión importantísima con el fin de poder dejarles en condiciones de seguridad», ha manifestado.

Dicho esto, la consellera ha insistido que si bien el derecho a huelga «está reconocido», «el derecho a la movilidad también». Paneque ha pedido así que se cumplan los servicios mínimos ya que, según ha subrayado, en estos momentos no se están cumpliendo.

En una atención a los medios en la sede de su departamento, la consellera ha informado de que «han dado instrucción» a Renfe para que en aquellos tramos afectados por planes alternativos de transporte -debido a la crisis de las últimas semanas- donde los maquinistas en servicios mínimos no se estén presentando, los servicios mínimos se presten.

La consellera también ha deseado que la reunión de esta mañana entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos «pueda acabar en un pacto», pero ha reiterado que «mientras tanto los servicios mínimos se tienen que garantizar, porque la movilidad de las personas también se tiene que garantizar».

Apertura de ejes ferroviarios

Por otra parte, la consellera de Territori ha actualidad el estado de la red ferroviaria en Cataluña. Paneque ha recordado que este fin de semana se ha restablecido el servicio en la R13 y R14. En el punto del accidente de Gelida, en la R4, «hay un primer certificado de Adif que las obras se han finalizado», ha anunciado, pero antes de reprender el servicio de trenes de pasajeros hay que hacer «marchas exploratorias y marchas blancas». «Evidentemente eso se verá afectado por la huelga, y por lo tanto iremos dando fecha de cuando puedan pasar los usuarios por este punto», ha apuntado Paneque sin querer avanzar si el servicio por tren en este punto se restablecerá próximamente. De momento, por esta línea ya circulan algunos trenes de mercancías, ha puntualizado.

«Estos días estamos trabajando y seguiremos trabajando por la apertura de los ejes ferroviarios que en estos momentos se encuentran todavía cortados, con planes alternativos de transporte, como refuerzos de interurbanos», ha remachado Paneque.