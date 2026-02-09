«Això és can pixa i rellisca» un día más: Rodalies inicia la huelga sin cumplir los servicios mínimos

Rodalies lo ha vuelto a hacer y tampoco ha sido capaz de cumplir con los servicios mínimos programados durante el primero de los tres días de huelga que los maquinistas han convocado para reclamar más personal y mayores medidas de seguridad en las vías.

A las 7 de la mañana, en la estación de Vilanova i la Geltrú, han sido muchos los usuarios que se quejaban por los innumerables retrasos que presentaban sus trenes, que este lunes ya eran de por sí limitados, ya que Rodalies había anunciado unos servicios mínimos del 66% durante las horas punta y de un 33% durante el resto del servicio.

"Desde que estoy aquí, sobre las seis de la mañana, solo he visto pasar un tren por la estación" comentaba, una hora más tarde, una trabajadora, quien recomendaba buscar alternativas porque "los trenes cada vez circulan con más retraso y se están produciendo demasiadas incidencias", dejando caer que existía huelga encubierta o que el servicio no da para más.

Para más inri, la aplicación de Adif tampoco ha funcionado durante las primeras horas del día, por lo que los usuarios no han podido consultar la hora prevista a la que llegaría su tren, los retrasos que llevaban acumulados o bien si su convoy había salido de la estación de origen.

"Habéis anunciado que habría el 66% del servicio de 06.00 h. a 09.00 h. y llevamos casi una hora esperando en Segur de Calafell un tren hacia Barcelona… os estáis pasando los horarios de los servicios mínimos por las narices… ya está bien de este maltrato al usuario, nosotros no tenemos la culpa", ha escrito una usuaria, indignada, a través de las redes sociales.

Por ejemplo, el primer tren que conecta Barcelona con Tarragona, y que tenía que hacer parada en Vilanova i la Geltrú a las 07.06 horas, ha acumulado más de una hora de retraso. "No te fíes mucho de lo que pone en las pantallas, porque ese tren ni está, ni se le espera. Estos tres días van a ser muy complicados", aseguraba la trabajadora.

Así pues, la primera jornada de servicios mínimos por la huelga de maquinistas, que se alargará hasta este miércoles, ha comenzado sin que estos se hayan cumplido y con la indignación de unos usuarios que ya no pueden más. Uno de ellos ha asegurado que «això és can pixa i rellisca», replicando la frase que un joven hizo viral para definir el servicio de Rodalies.