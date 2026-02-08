El tramo cortado de la AP-7 en Gelida se reabrirá este lunes a las 3 de la madrugada

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha confirmado que el tramo de la AP-7 cortado en sentido sur desde hace dos semanas se reabrirá este lunes a las 3 de la madrugada.

La circulación en la autopista se tuvo que detener por el hundimiento y posterior reparación del talud que causó el accidente ferroviario mortal. Los operarios trabajan ahora en el pavimentado, que las próximas horas se pintará, con el objetivo que los conos y filtros se puedan sacar esta noche.

El director del SCT, Ramon Lamiel, ha justificado el horario de reapertura para tratarse de una «hora valle», adecuado para gestionar un tráfico «importante» en un tramo de tres carriles con un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora.

En paralelo, los conductores tendrán unas horas de margen y volverán a pagar en la C-32 en sentido sur a partir de la medianoche de lunes a martes, según ha confirmado el Departamento de Territorio a la ACN.

En una atención a los periodistas en el Centro de Información Vial de Cataluña (CIVICAT) este domingo, Lamiel ha anunciado que en esta madrugada, a partir de las 3, el sentido sur/Tarragona de la autopista AP-7 al paso por Martorell y Gelida volverá a estar operativo, después de que se tuviera que cortar al día siguiente del accidente ferroviario, que tuvo lugar el 20 de enero y en que un maquinista en prácticas murió. Cuatro días después, el 24 de enero, se reabrió un carril, que el 28 se volvió a cerrar por los trabajos sobre el talud hundido. La circulación en sentido norte se ha podido mantener.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, la reapertura completa es posible una vez han finalizado los trabajos de emergencia y estabilización del talud, ejecutados por parte del Ministerio de Transportes y que han permitido restablecer las condiciones de seguridad vial tanto en la estructura de la autopista como en el entorno.

Lamiel ha agradecido la tarea de las personas que «han trabajado intensamente las 24 horas del día». Los operarios trabajan a contrarreloj en el pavimentado, que las próximas horas se pintará, con el objetivo que los conos y filtros se puedan sacar esta noche.

El tráfico de la C-32 se ha doblado estos días

Lamiel ha subrayado que un corte como el que han tenido que hacer, de tres carriles en un tramo de una arteria vial como la AP-7, con una capacidad de 5.200 vehículos cada hora, es «contundente» y «no exento de problemas en el resto de vías», pero ha valorado que las medidas que han implementado «han funcionado».

Así, ha recalcado que la comunicación ha sido «permanente» y que la información de las vías alternativas ha permitido ser un «cedazo» para desviar los vehículos de la autopista ya antes del corte.

Con respecto a la distribución del tráfico en otras vías, ha destacado la liberación del peaje de la C-32 y ha indicado que, tanto en sentido sur como en sentido norte, el tráfico global en esta vía se ha doblado y, en el caso de los camiones, ha aumentado un 200%. «Las mercancías han encontrado una vía de distribución a través de la C-32 a pesar del inconveniente del corte», ha afirmado.

El tráfico de la A-2 también ha incrementado y el SCT ha constado que la vía ha servido para distribuir tráfico hacia la C-32. Otro dato, en este caso que los ha sorprendido, es que el tráfico de la B-23 ha bajado -a pesar de que no las congestiones- y Lamiel ha sopesado que algunos vehículos habrían preferido circular por la C-32 al ser gratuita.

Reducción de la siniestralidad vial en un contexto de movilidad difícil

En cuanto a la seguridad vial, Lamiel ha remarcado que ha estado el «elemento principal en la estrategia» de estos días durante el corte y ha agradecido la «responsabilidad» de los conductores. En este sentido, ha señalado que la movilidad ha estado «muy complicada» y que los conductores han tenido que utilizar vías a las cuales no están acostumbrados, «con densidades de tráfico importantes y con características muy diferentes».

Lamiel ha remarcado que, en este contexto de movilidad complejo, la siniestralidad vial ha bajado a Cataluña estas primeras semanas del año, con siete víctimas mortales, con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando catorce personas habían perdido la vida en las carreteras. Con todo, ha dejado claro que una sola víctima a causa de un siniestro vial es una tragedia y ha recordado que el objetivo es la siniestralidad cero.

Análisis más profundos para detectar deficiencias en la red vial

Preguntado por si han detectado puntos de la red vial que puedan presentar problemas de seguridad por las lluvias de las últimas semanas o por otros motivos, Lamiel ha apuntado que harán falta análisis más profundos del estado de las infraestructuras y que lo harán en el marco de las reuniones periódicas que mantienen con los titulares de las carreteras.

«Eso ya lo hacíamos y lo reforzaremos. Quizás habrá que profundizar en un análisis que ahora era mucho más superficial», ha admitido el titular de Tráfico, que había explicado que, en estos grupos de trabajo, tratan posibles deficiencias de las vías, pero que suelen ser problemas que se resuelven con facilidad, como con señalización, pintura, vallas o reasfaltados.

Más controles de velocidad en la AP-7

Más allá del corte de estos días, Lamiel ha recordado que hace tiempo que trabajan para reducir la siniestralidad en la AP-7 y ha explicado que han adquirido seis nuevos carros radar que se moverán por la vía, como avanzó la consellera de Interior, a Núria Parlon, esta semana en el Parlament. El director ha señalado que quieren que la AP-7 sea una «zona de control de velocidad permanente con diferentes puntos a lo largo de los 344 kilómetros, de la Jonquera en Ulldecona».