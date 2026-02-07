Paneque anuncia el restablecimiento del R13, el R14 y el RT1 de Rodalies

El tren regional R-15 a punto de salir desde la estación de Reus hacia Barcelona en la jornada de la recuperación del servicio ferroviarioMar Rovira

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este sábado el restablecimiento del servicio de las líneas R13, R14 y RT1 de Rodalies de Cataluña. Se trata de líneas regionales del sur y el oeste del país que conectan el Camp de Tarragona y Lleida y donde hasta ahora se ofrecía parte del recorrido por carretera.

Según la consejera, reabrir el R13 (Barcelona-Valls-Lleida) favorecerá 1.200 pasajeros, mientras que el R14 (Barcelona-Reus-Lleida) dará servicio a 2.400 viajeros diarios. EL' RT1, que circula entre Tarragona y la estación de La Plana-Picamoixons, da servicio a unas 450 personas al día. "Estas reaperturas representan la mejora de la movilidad para unas 4.000 personas", ha asegurado Paneque.

Desde hace semanas que estas tres líneas se encuentran afectadas por obras que impiden la circulación de trenes en algunos tramos. Así, los usuarios del R13 han tenido que hacer en autobús el recorrido de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) a Vinaixa (Garrigues) y los del R14 han tenido que hacerlo de Reus en Vinaixa, con el mismo servicio de autocar que suplía el RT1. Que se recupere el servicio ferroviario supone un "paso adelante en la estabilización del sistema de Rodalies", ha dicho la consejera.