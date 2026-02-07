La ANC y el Consell de la República denuncian el caos de Rodalies en una marcha en Barcelona

A las doce y cuarto del mediodía ha arrancado la manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República para denunciar la situación de Rodalies con el lema 'Prou! Única vía, Independència'! La marcha ha empezado en el monumento de Rafael Casanova y la cabecera de la manifestación ha llegado a plaza Sant Jaume alrededor de las dos del mediodía, donde han tenido lugar los parlamentos finales. El objetivo de la protesta era el de denunciar años de desinversión del Estado a la red de Rodalies y reivindicar que la única solución para resolver la crisis ferroviaria es la independencia.

Durante la marcha se han visto muchas esteladas y gritos de 'Independència'. Otras consignas que se han sentido durante la protesta han sido 'Si voleu anar a l'hora, Espanya fora, Fora Espanya de Catalunya', '1 d'Octubre, ni oblit ni perdó' o Urquinaona ho tornarem a fer'. Algunos de los manifestantes también llevaban carteles donde se podían leer mensajes como ahora 'Merecemos trenes de calidad', 'Hartos de Rodalies' o 'Depender de España mata'.

Uno de los puntos de tensión se ha producido cuando la protesta ha pasado por delante de la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, momento en que se han oído fuertes silbidos y los manifestantes han reventado con gritos de 'Fora les forçes d'ocupació' y 'La policía tortura y asesina'. Además, también se ha quemado una bandera española muy cerca del edificio.

La manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República es la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar este sábado en Barcelona para denunciar el caos a la red ferroviaria. La segunda protesta está convocada a las cinco de la tarde y la impulsan las plataformas de usuarios de tren. Precisamente, la ANC y el Consell han acusado las plataformas de "contraprogramar" su marcha