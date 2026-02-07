Economía
Los tractores de Revolta Pagesa no se sumarán a las manifestaciones de Rodalies por "precaución"
Los campesinos tienen previsto levantar la protesta después de comer y los servicios municipales retiran el huerto urbano
Los tractores de Revolta Pagesa no se sumarán a las manifestaciones de Rodalies de este sábado en el centro de Barcelona por "precaución". "Se ha valorado y había voluntad de ir a dar apoyo. Pero hemos creído que mezclar tractores en medio de tanta gente puede ser un riesgo innecesario", ha apuntado al portavoz del Gremi de Pagesos, Jordi Ginabreda.
"Desde aquí un mensaje de solidaridad y de apoyo máximo a los usuarios de Rodalies. Y nos sumaremos a título individual", ha continuado Ginabreda. Una cincuentena de campesinos han pasado la noche en la Gran Vía y tienen previsto levantar la protesta después de comer. De hecho, a primera hora de la mañana, los servicios municipales de Barcelona ya han empezado a retirar el gran huerto urbano entre Balmes y Plaça Universitat.