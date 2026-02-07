Clamor multitudinario de los usuarios de Rodalies para denunciar el caos en la red ferroviaria

La segunda gran marcha de este sábado ha arrancado a las cinco de la tarde en la estación de Francia de Barcelona, donde se encuentra el centro de control de Adif. Los manifestantes han avanzado por la vía Layetana y han llegado a las 17:45h de la tarde a la plaza Sant Jaume, donde representantes de varias plataformas han leído un manifiesto.

Durante la marcha se han escuchado consignas como 'Sin trenes estamos jodidos', 'queremos un Cercanías que funcione cada día', 'Transporte público, servicio de calidad' o 'Se nos acaba la paciencia de tanta incompetencia'. Algunos de los manifestantes también llevaban pancartas con mensajes donde se podía leer 'Cataluña no puede perder más trenes' o 'Basta desgaste mental y físico'.

Bajo el lema 'Sin trenes no hay futuro', veinte entidades convocaron la manifestación en Barcelona para denunciar la situación de Cercanías, que arrastra semanas con incidencias y 11 líneas con afectaciones y cortes. Los convocantes aseguran ser víctimas de retrasos constantes, carencia de seguridad debido a la "desinversión sistemática" en infraestructuras y una mala gestión de Adif, Renfe y los gobiernos del Estado y Cataluña.

La marcha de este sábado ha empezado cinco horas después de la que han organizado la ANC y el Consejo de la República y que, según los organizadores, ha reunido 30.000 persones aunque la Guardia urbana dice 8.000. Sin embargo, manifestantes entrevistados por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) han asegurado que salían a protestar a la lenta porque las incidencias son habituales, más allá de la situación actual.

"Cuando no es una cosa es otra, y cuando no falla la catenaria fallan los taludes y falla todo. Son años y años, no 1, ni 2, ni 30, ni 40. Son años y años sin la inversión que toca", denunció Marina, una de las manifestantes. Explicó que es usuaria del R3 y que la situación en su línea "no tiene nombre". "Es infumable y llega un momento en que ya no sabes qué más te pueden hacer", criticó. Según dijo, es habitual que haya retrasos, que haya algún tren programado que "desaparece" y que hay "mala atención" a los pasajeros. También ha lamentado el estado de algunas estaciones donde no funcionan los ascensores o escaleras mecánicas durante "meses y meses".

Isabel ha acusado a los diferentes gobiernos de la Generalitat de no haberse "puesto fuertes" ante las constantes incidencias, que afectan a la vida "sobre todo de las personas trabajadoras". "Se han priorizado cosas como el aeropuerto de Barcelona y no Cercanías, que es lo que afecta y lo que necesitan trabajadores, empresarios y la gente en general", deploró.

Un estudiante, Ferran, afirmó que "siempre" sufre retrasos para ir a la universidad y que la "incertidumbre" es constante con el cumplimiento de los horarios. La falta de un servicio fiable, dijo, le empujó a mudarse lejos de casa para estar cerca del centro de estudios "y eso también supone un sobrecoste añadido". "Salgo a denunciar que la situación es insostenible, que no puede que sigamos dependiendo de unos servicios ineficientes e infrafinanciados y que es necesario un cambio de modelo", ha asegurado.

María José, vecina de Barcelona, ha reconocido que no es una afectada directa pero que tiene muchos conocidos que sufren los problemas asociados a Cercanías. Confió en que el traspaso del servicio a la Generalitat mejore cómo funcionan los trenes en el país pero advirtió de que muchos maquinistas no están de acuerdo. "La verdad es que no sé cómo saldremos adelante", ha concluido.