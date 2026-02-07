El Camp de Tarragona, el más afectado por las nuevas limitaciones ferroviarias

La red ferroviaria catalana afrontará la próxima semana otro empeoramiento del servicio, con restricciones de velocidad en 191 kilómetros de vías, una sesentena más que esta semana. Aunque las limitaciones se extienden por todo el país, el Camp de Tarragona se vuelve a situar como uno de los territorios más castigados, especialmente por la afectación persistente y de gran alcance a la línea R15.

Según el Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) elaborado por Adif, en el cual ha tenido acceso ACN, hasta 72 kilómetros de un solo tramo —entre Riba-roja d'Ebre y Reus— continuarán con una velocidad máxima de sólo 30 km/h. Se trata de la restricción más extensa de todo el país y una de las más severas, motivada por el mal estado de la vía y por unas obras que se alargan en el tiempo. Ante esta situación, Renfe ya hace días que ha sustituido el servicio ferroviario por transporte por carretera, con el consiguiente impacto para los usuarios del territorio.

Aunque el número total de tramos con limitaciones sólo aumenta ligeramente —de 179 a 183—, Adif ha incorporado casi una treintena de nuevas restricciones. En el caso del Camp de Tarragona, sin embargo, la reducción aparente del número de tramos no supone una mejora real del servicio, sino que responde a la unificación de varias incidencias en una única limitación mucho más larga, hecho que mantiene y acentúa las dificultades de movilidad en la zona.

Por demarcaciones, Tarragona acumulará a partir del lunes 43 tramos con limitación temporal de velocidad, una cifra que, a pesar de quedar por debajo de Barcelona, tiene un impacto especialmente grave por la falta de alternativas ferroviarias y la dependencia del transporte público para la conexión con el resto del país. Les restricciones se arrastran desde hace tiempo y se suman a una sensación de desatención crónica de la infraestructura ferroviaria en el sur de Cataluña.

Hasta abril no se eliminarán todas las limitaciones

Desde el Ministerio de Transportes, el secretario de Estado José Antonio Santano ha asegurado que la red estará “prácticamente” operativa en dos semanas y que en abril se eliminarán todas las limitaciones temporales de velocidad. No obstante, la realidad es que algunas de estas restricciones hace años que están vigentes: catorce tramos acumulan afectaciones desde hace ocho años o más, y hay uno que se remonta en el 2005.