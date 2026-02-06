Los trenes de mercancías empiezan a pasar por el túnel de Rubí con una velocidad de 50 km/h

Los trenes de mercancías que desde el jueves por la noche pueden volver a circular por el túnel de Rubí empiezan a pasar, pero lo hacen con cuentagotas y a una velocidad muy reducida, según ha podido comprobar la ACN.

De hecho, las limitaciones temporales de velocidad dictadas por Adif marcan una velocidad limitada de 50 kilómetros por hora en la zona del túnel, en un tramo de 1.000 metros. Desde el gestor de la infraestructura, apuntan que las limitaciones de velocidad son habituales siempre que se acaba una obra. La afectación en el túnel impidió durante 10 días y hasta este jueves que los convoyes procedentes de Barcelona y Tarragona avanzaran hacia el resto del continente, y también que llegaran algunos provenientes desde Francia.