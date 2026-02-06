Tarragona afronta una huelga educativa el 11 de febrero con una semana de paradas en marzo sobre la mesa

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los centros educativos de Tarragona se verán afectados por las movilizaciones convocadas por los sindicatos del sector educativo, que han anunciado una primera huelga para el miércoles 11 de febrero, con una concentración prevista a las 11.30 horas en la plaza Imperial Tarraco.

La jornada de paro es el primer paso de un calendario de movilizaciones que podría culminar con una semana entera de huelgas del 16 al 20 de marzo si no avanzan las negociaciones con el Departamento de Educación. La convocatoria es de alcance general en toda Cataluña y está impulsada por USTEC-STEs (YAK), Profesores de Secundària, CCOO, CGT y UGT, que denuncian la falta de propuestas concretas por parte de la consejería.

El responsable de Acción Sindical de Profesores de Secundària, Ramiro Gil, ha afirmado que los sindicatos «están valorando diferentes opciones», pero ha dejado claro que «habrá semana de huelga en marzo». Según ha denunciado, el calendario de negociaciones pactado con la consejería no se está cumpliendo y el colectivo se siente menospreciado por el Departamento de Educación.

Los sindicatos aseguran que, a pesar del compromiso de la consejería de hacer llegar una propuesta por escrito sobre el incremento salarial, esta todavía no se ha materializado. En este contexto, han criticado especialmente que fueran convocados a una reunión con pocas horas de antelación y que posteriormente fuera anulada. Para Gil, esta situación demuestra una «falta de seriedad absoluta» y ha calificado la voluntad negociadora del Departamento como una «toma de pelo».

Con respecto a la primera huelga convocada, prevista para el 11 de febrero, los sindicatos confían en que tenga un seguimiento masivo también en los centros educativos de Tarragona. Entre las principales reivindicaciones está el incremento salarial para hacer frente a la pérdida de más de un 20% del poder adquisitivo, la reducción de las ratios, el aumento de personal y una mejor dotación para la escuela inclusiva.

Las demandas incluyen también la reducción de la sobrecarga de trabajo y de la burocracia, así como la revisión de los currículums para adaptarlos a las necesidades formativas del alumnado. Además, los sindicatos reclaman recuperar horas recortadas en materias como ciencias, filosofía y literaturas, y piden «más democracia en los centros», según ha explicado la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

La portavoz de CCOO, Esther Vila, ha recordado que la previsión inicial era cerrar las negociaciones el 19 de febrero y ha lamentado que, a día 6, «no hay ninguna propuesta sobre la mesa». Por este motivo, ha defendido la necesidad de salir a la calle con nuevas movilizaciones.

Desde CGT, Isarn Pardes ha afirmado que la baja de la consejera no tendría que condicionar el proceso negociador y ha defendido que tanto la consejería como el Gobierno tienen que tener capacidad de negociación «sea o no» la titular del departamento. En la misma línea, ha asegurado que la falta de presupuestos no puede ser una excusa, recordando que anteriormente ya se han aprobado partidas extraordinarias para otros ámbitos.

Finalmente, la portavoz de UGT, Lorena Martínez, se ha mostrado convencida de que la huelga del 11 de febrero será «masiva» y ha instado al Departamento de Educación a dar respuesta a las reclamaciones del colectivo docente.