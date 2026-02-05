Paneque reconoce que Rodalies «está en un estado deplorable» y los trenes seguirán siendo gratis

Imagen de archivo de un tren de Rodalies en la estación de Sant Vicenç de Calders.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado que Rodalies seguirá siendo gratuito “hasta la restitución completa del sistema”, eliminando así el plazo de un mes fijado en un primer momento.

Así lo ha dicho este jueves en una comparecencia en el Parlament, donde ha sacado pecho de su gestión de la crisis ferroviaria a raíz del accidente de Gelida, ya que el Gobierno “priorizó la seguridad” del servicio “en todo momento”.

Asimismo, ha defendido que “por primera vez” se está revisando de manera integral toda la red de Rodalies, que ha calificado de “frágil” y en un estado “del todo deplorable”. También ha reivindicado las decisiones tomadas, como la exigencia de ceses en Renfe y Adif y la presión al Ministerio para que acelere inversiones.