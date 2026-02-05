Tráfico anula el carril de la AP-7 en sentido sur para autobuses autorizados

El carril de la AP-7 entre Martorell y Gelida que se había habilitado este miércoles para autocares autorizados se ha anulado este jueves a las seis de la mañana y la vía vuelve a estar completamente cortada en sentido sur, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

El carril buscaba facilitar la movilidad a los autocares autorizados de la zona y estaba «convenientemente señalizado», segregado y finalizaba en la estación de tren de Gelida. Tráfico ha informado de que durante la tarde del miércoles dos autocares no respetaron las limitaciones de circulación y llegaron hasta el punto donde se está haciendo la obra. Delante de eso, «por motivos de seguridad» de la obra y de seguridad vial, el SCT ha decidido suspender la medida.

De esta manera, la AP-7 vuelve a estar completamente cortada en sentido sur desde las seis de la mañana de este jueves. De hecho, Tráfico ha hecho llegar esta decisión a la Dirección de Movilidad del Departamento de Territorio y a la Federación de empresas de transporte de viajeros.

Sanciones a los conductores

El subdirector general de gestión del Trànist, Guillermo Villuendas, ha explicado al ACN que están tramitando sanciones para los conductores «que hicieron caso omiso de la señalización». Estos conductores pasaron el control de entrada al carril habilitado, pero no salieron por donde lo tenían que hacer sino que continuaron adelante y llegaron hasta el punto de la obra, donde fueron parados por personal de esta.

La previsión es reabrir la vía el próximo lunes

Por otro lado, Villuendas ha explicado que la obra al tramo afectado «avanza a buen ritmo» y prevé que se cumpla la previsión del Ministerio de Transportes de reabrir completamente la vía en sentido sur el próximo lunes.