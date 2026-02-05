Tractores de Tarragona saldrán mañana hacia Barcelona en defensa del sector

Agricultores y ganaderos del colectivo Revolta Pagesa se desplazarán mañana hacia Barcelona en una tractorada convocada en defensa del sector agrario y con motivo del segundo aniversario de este movimiento.

Como hace dos años, los agricultores partirán desde varios puntos de Cataluña y confluirán en torno a las 12:00 horas delante del Departamento de Agricultura de la Generalitat, situado en la Gran Vía de las Corts Catalanas.

En declaraciones en EFE, uno de los portavoces de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha asegurado que, como en otras movilizaciones, pretenden poner sobre la mesa quejas recurrentes del sector en los últimos años, como el exceso de burocracia que se impone a los agricultores, y continuar su protesta contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur, remitido por el Parlamento Europeo al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).

Hace dos años, en torno a 2.000 tractores entraron en la capital catalana y situaron sus tractores en el centro de la ciudad para decir basta a la burocracia, al incremento de costes y a la competencia desleal.

La movilización de mañana pretende ser de carácter simbólico, por lo cual se prevé que reúna en torno a un centenar de tractores, aunque sus impulsores todavía están organizando los detalles de la protesta.

Prevén pasar la noche del viernes en Barcelona

Los agricultores que participarán en la tractorada saldrán de comarcas como el Bages, el Berguedà, Osona y también partirán de Gerona, Tarragona, de las Tierras del Ebro y de algunos puntos del área metropolitana, como Molins de Rei o Granollers.

El desplazamiento de estos tractores hacia Barcelona puede provocar problemas en carreteras como la AP-7, la C-17 o la C-16, en un momento en que la movilidad es especialmente complicada a causa de los problemas en Rodalies.

Los agricultores prevén pasar la noche de viernes a sábado delante del Departamento de Agricultura, tal como hicieron hace dos años.

Revolta Pagesa ha convocado el viernes por la tarde parlamentos para dar a conocer sus reivindicaciones a la ciudadanía, un taller de huerto urbano e incluso conciertos, y prevén permanecer en la capital catalana hasta el sábado por la tarde para reivindicar el papel clave del sector agrario y pedir un mejor trato de la administración.