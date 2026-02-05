Rodalies empieza la jornada con retrasos de unos 30 minutos y de dos horas el AVE de Tarragona

La estación de Sants en Barcelona con varios viajeros de Alrededores y de alta velocidad a primera hora de la mañana.Gerard Escaich Folch

Rodalies ha empezado este jueves con el mismo servicio que miércoles, según ha explicado el portavoz de Renfe Antonio Carmona desde la estación de Sants. Desde la operadora anuncian que se pueden producir «algunas afectaciones» a causa de las limitaciones de velocidad a la red, pero que se trabaja para dar la «frecuencia de servicios» en el ámbito de Barcelona. Los regionales acumulan retrasos de unos 30 minutos y el AVE que pasa por Tarragona de dos horas.

De cara a la huelga de maquinistas convocada para la semana que viene, Carmona ha dicho que se trabaja para ofrecer unos servicios mínimos del 33% y del 66% en hora punta, y que se sigue negociando con el fin de poder «reconducir» la situación y así ofrecer el «servicio más normal posible». Ha descartado, sin embargo, hacer previsiones de si el servicio habitual se recuperará en «días o semanas».

Estos últimos días, Rodalies ya ha incrementado el servicio de la R8 y el bus especial que hay en el Baix Camp y Tarragona. También se está trabajando en la mejora del plan alternativo de la R3, como ha recordado Carmona, después de que miércoles al atardecer anunciara la previsión de poner el plan alternativo en marcha durante el fin de semana.

El portavoz de Renfe ha dicho que continúan trabajando por parte de todas las administraciones, incluidos Adif, Renfe, el ministerio de Transportes y el Gobierno. «Tenemos la voluntad, la capacidad, y el esfuerzo de remontar esta situación, de reconvertirla», ha sentenciado. Ha explicado que la empresa también cuenta con «todo el esfuerzo» de los trabajadores para volver progresivamente a la normalidad.

«No hablaremos de previsiones, no hablaremos ni de días ni de semanas» ha dicho Carmona de cara a la recuperación de la totalidad del servicio. Ha defendido que el único que se puede garantizar es el «trabajo por parte de todos los actores» y que el objetivo es recuperar «la oferta normal y adecuada» necesaria para centenares de miles de viajeros.

De cara a la huelga de lunes, martes y miércoles de la semana que viene convocada por los sindicatos ferroviarios, Carmona ha anunciado que se están trabajando los servicios mínimos que el departamento de Empresa estableció, el 66% en hora punta, y el 33% el resto de la jornada. El portavoz de Renfe en Cataluña ha dicho que se continúa negociando para intentar que los viajeros «puedan tener el servicio lo más normal posible».

En referencia a la situación con los trenes de mercancías, Carmona ha anunciado que el objetivo es «reducir» el impacto de la situación de Rodalies, puesto que es «muy importante» el impacto socioeconómico. Aun así, no ha anunciado cuando se podría reabrir el túnel de Rubí porque defiende que «se está trabajando».

En declaraciones posteriores en Catalunya Ràdio, Carmona ha pedido disculpas a los usuarios de la R2 que miércoles por la noche sufrieron la afectación de un tren que acabó el recorrido en Cunit. El tren había salido de Barcelona y los usuarios preveían llegar hasta Sant Vicenç de Calders. Aun así, finalizó el viaje en Cunit, donde se les dijo que bajaran y esperaran otro tren.

«Se tomó una decisión para intentar mejorar la oferta global, pero reconocemos que es un error», ha indicado el portavoz de Renfe, que ha admitido que el hecho afectó los usuarios que necesitaban llegar hasta Calafell o Sant Vicenç. «Les pedimos disculpas», ha reiterado. Además, ha añadido que están investigando qué sucedió porque no se vuelva a repetir una situación similar.