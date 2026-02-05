Uno de los heridos en el accidente de Gelida continúa ingresado en el hospital y el resto ya han recibido el alta

Una de las personas heridas en el accidente de tren en Gelida continúa ingresada en el hospital mientras que el resto han sido dadas de alta. Así lo ha dicho en el Parlamento la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, durante la sesión informativa sobre la gestión y las medidas adoptadas con relación al accidente.

Parlon ha apuntado que de todos los heridos, 26 fueron dados de alta en pocas horas y hoy día sólo queda una persona ingresada en el hospital. «El resto han sido dadas de alta», ha confirmado. La consejera ha destacado la «buena coordinación» entre los diferentes cuerpos operativos y la buena gestión con los gestores de la infraestructura «en los momentos más delicados».

También ha indicado que el Plan Procicat de Ferrocarril todavía está activado por las derivadas del accidente en relación a la movilidad en la AP-7 y el plan se mantendrá activo hasta que esta se haya normalizado. Al respecto, ha confiado que el tránsito rodado por la AP-7 en sentido sur se podrá recuperar «pronto».

La consejera ha aprovechado la sesión informativa para lamentar otra vez la muerte de una persona en el accidente del tren que impactó contra un muro de contención que había cedido.