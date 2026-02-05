Decretado el 66% de los servicios mínimos en hora punta en Rodalies durante la huelga ferroviaria

El departamento de Empresa y Trabajo ha decretado en un 66% los servicios mínimos en hora punta, y en un 33% durante el resto de la jornada, en Rodalies durante la huelga convocada por los sindicatos ferroviarios la próxima semana. El paro afecta a todo el personal que presta servicio a la empresa.

Desde la consejería, se ha estipulado que las horas punta son de 6:00h a 9:30h y de 17:00h a 20:30h. Resaltan que la interrupción del servicio de trenes «afectaría a bienes y derechos protegidos constitucionalmente», como es el derecho al traslado y a la libre circulación, se ha decretado un servicio mínimo del 33% durante el resto de la jornada. En los centros de gestión de la operativa, se estipula que habrá un mínimo de uno de cada tres trabajadores.