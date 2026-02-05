Adif reabre parcialmente el túnel de Rubí y reanuda la circulación de mercancías

Adif reabre parcialmente este jueves el túnel ferroviario de Rubí, cosa que permite reanudar la circulación de mercancías hacia Francia después de diez días interrumpida, según confirman fuentes de la compañía.

Así, el gestor ha cumplido con el calendario que comunicó a las empresas y al Puerto de Barcelona esta semana. La afectación impedía en los convoyes procedentes de Barcelona y Tarragona avanzar hacia el resto del continente, y también que llegaran algunos provenientes desde Francia.

Según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado, la intervención de Adif ha consistido el refuerzo de la estructura en una longitud de 130 metros. En concreto, se ha cosido una fisura existente con la colocación vallas de protección de acero que se han anclado en la bóveda del túnel. En paralelo, se ha escaneado la instalación y se están fabricando en medida las cimbras metálicas que se instalarán en la actuación principal. Por otra parte, el gestor mantiene la oscultación del túnel en tiempo real y ha intensificado la vigilancia en este punto.

¿Cuál ha sido el impacto?

La incidencia provocó casos como el Railsider Mediterraneo, una empresa ferroviaria que tenía 23.000 toneladas de acero inmovilizadas en Portbou por culpa del corte. Un caso parecido fue el de la empresa de logística Coma y Ribas, con sede en Santa Perpètua de Mogoda y el Puerto de Barcelona, que tuvo que reforzar el transporte por carretera para cubrir la falta de trenes y llegar a destinos lejanos, como Zaragoza o Madrid.

Con respecto al puerto de Barcelona, la infraestructura tan sólo daba salida a un 25% de la capacidad habitual a través del corredor sur, mientras que hacia el norte, el cierre del túnel de Rubí los afectó «al 100%», ya que para transportar mercancías hacia Francia «no hay alternativa».

Ante esta situación, patronales como Pimec alertaron de que si el bloqueo de mercancías continuaba, el país se podía llegar a encontrar con una crisis de abastecimiento en el tejido industrial, más allá de la crisis reputacional que eso significaba por Cataluña.

En este contexto, diferentes entidades del sector logístico apuestan por duplicar las vías para que las mercancías no compartan infraestructura con las líneas de Cercanías, como pasa actualmente a toda la red excepto en un tramo de Castellbisbal al puerto de Barcelona. Los empresarios consideran que la red se ha quedado pequeña y que hay que planificar nuevas líneas férreas y puntos de intermodales.