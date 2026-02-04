El servicio de Rodalies de este miércoles se ha iniciado con un 80% de la oferta habitual

La red de Rodalies ha iniciado la jornada con el servicio que estaba previsto, con una operativa del 80% de la oferta habitual y con una decena de tramos que se hacen por carretera, según ha informado el portavoz institucional de Renfe, Antonio Carmona, en una atención a los medios desde la estación de Sants. Carmona ha afirmado que puede haber retrasos «puntuales» pero no generalizados si no se produce otra incidencia como la de este martes, por la avería en el centro de control de Adif. El administrador de las infraestructuras ha impuesto limitaciones de velocidad y trabaja con varios puntos en la red. Según ha dicho Carmona, ya se han expedido 320.000 abonos gratuitos, pero la demanda continúa en el 75% del habitual.

El abono contiene 10 viajes, no es nominativo, es válido hasta el 24 de febrero y se puede obtener en las taquillas y máquinas de autoventa del núcleo de Barcelona.

El objetivo de la operadora es «revertir la situación» y recuperar la demanda habitual de los centenares de miles de personas que utilizan la red de Rodalies cada día «como un elemento clave de su movilidad». En concreto, el servicio de Rodalies tiene unos 400.000 usuarios diarios.

El portavoz de la operadora no ha situado una fecha concreta para la normalización del servicio, después de que el Gobierno anunciara que este pasado lunes ya no estarían los planes alternativos por carretera y, finalmente, no se cumpliera. «No tenemos fecha, no hablaremos de previsiones, hablaremos de garantías con el modo ferroviario y el servicio alternativo por carretera», ha subrayado.

De cara al día de hoy, Carmona se ha mostrado confiado que «si no se produce una incidencia como la de ayer» los retrasos que se registrarán serán «puntuales». La operadora trabajar para mantener las frecuencias anunciadas de 5 trenes por hora en la R1, de dos trenes a la hora en la R2 sur y de cuatro trenes por hora y servicio en la R4 y para cumplir «en la medida del posible» los horarios en los regionales.

A partir de este miércoles, se implementan mejoras en dos de los planes de transporte alternativo por carretera que suplen las carencias del tren. Los buses de la R8 hacen el recorrido completo de la línea desde Martorell hasta Granollers Centre. Además, se ofrece un servicio de autobús adicional entre Valls y Camp de Tarragona por la mañana y por la tarde que enlaza con el Media Distancia para ir a Barcelona.

Con respecto a la alta velocidad, que hace días que acarrea retrasos por las limitaciones de velocidad y que este martes sufrió varias cancelaciones, ha asegurado que Adif está trabajando con las operadoras para «implementar cambios que reduzcan la afectación» y que aumenten la «certeza» de cara a los viajeros.