Tráfico habilitará un carril de la AP-7 en sentido sur para que circulen autobuses interurbanos y de Renfe

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) habilitará un carril de la AP-7 en sentido sur, entre Martorell y Gelida, para que puedan circular los autobuses interurbanos y los autocares del servicio alternativo de Renfe, después del accidente ferroviario de Gelida y del corte de la autopista. Así lo ha explicado el director Tráfico, Ramon Lamiel, en una entrevista con la ACN.

La medida empezará a aplicarse el miércoles y permitirá acortar los tiempos de recorrido de estos medios de transporte mucho «penalizados» por el corte de la vía. Aparte, Lamiel ha insistido en que la previsión es reabrir completamente la AP-7 el 9 de febrero próximo, aunque ha admitido que no está claro si la puesta en marcha de la vía será total, con tres carriles, o parcial, sólo con dos.

El corte de la AP-7 en sentido sur a la altura de Martorell para reparar el talud hundido a raíz del accidente ferroviario sigue condicionando gravemente la movilidad en el Penedès y en el Baix Llobregat. La circulación en la vía quedó totalmente interrumpida el 21 de enero pasado después del siniestro. Desde entonces, a la zona se llevan a término trabajos de reparación y estabilización de la estructura afectada. Aunque el 24 de enero se llegó a reabrir un carril de manera puntual, este se volvió a cerrar días más tarde para permitir la entrada de maquinaria y continuar las obras.

En este sentido, Lamiel ha explicado que a partir de este miércoles se habilitará el carril derecho de la autopista entre Martorell y Gelida, que está cortado a la circulación de vehículos mientras duran los trabajos, para que los autobuses de Renfe y los que corresponden a la línea regular que une Barcelona con Vilafranca, el E6, puedan acortar sus trayectos». Ha indicado que los autobuses cogerán la salida de Gelida, justo antes del inicio del tramo donde se llevan a cabo los trabajos de reparación de la infraestructura, de forma que después podrán continuar su recorrido hacia Sant Llorenç d'Hortons y Sant Sadurní.

Ha explicado que la decisión responde a una propuesta trasladada desde el territorio y que el delegado del Gobierno en el Penedès ha hecho llegar a Tráfico. «Se ha podido aplicar porque la dirección de la obra lo ha autorizado», ha comentado Lamiel, que ha detallado que los autobuses circularán por el carril de la derecha y no podrán adelantar. Además, tendrán que circular a 80 km/h por motivos de seguridad.

Asimismo, ha señalado que el personal de seguridad que hay en la zona haciendo tareas de vigilancia de la obra se encargará de controlar el acceso de estos vehículos para que sólo accedan los que tengan permiso para hacerlo.

Confía que la AP -7 reabra el día 9 de febrero

Lamiel ha afirmado que el SCT hace un seguimiento diario de las obras en coordinación con el Ministerio de Transportes y ha remarcado que «todos los trabajos que se están haciendo están dentro de la programación prevista». Por este motivo, ha insistido en que se mantiene el escenario del 9 de febrero como fecha de reapertura de la vía. Con todo, ha admitido que este calendario podría verse afectado si se vuelven a repetir episodios climatológicos adversos. También ha añadido que desconocen si se abrirá toda la autopista, con tres carriles, o si sólo se podrá circular por dos: «Aquello que seguro de que no pasará es que sólo se abra un carril», ha indicado.

Descartan habilitar carriles en sentido norte y apuestan por vías alternativas

Lamiel ha recordado que la estrategia de Tráfico delante del corte de la AP-7 ha sido «triple» y que pasa, en primer lugar, para distribuir el tráfico a través de vías alternativas. En este sentido, ha destacado la liberación del peaje de la C-32, el itinerario del Ordal y la opción de circular por la A-2 hasta Igualada y bajar por la C-15 para recuperar la AP-7 a la altura de Vilafranca. «Estas alternativas para mitigar han funcionado», ha asegurado, y ha apuntado que el incremento de tráfico registrado en la C-32 sur y la A-2 confirma que el tráfico se está redistribuyendo.

El director del SCT ha descartado habilitar carriles de la autopista en sentido norte para facilitar la circulación hacia el sur. Ha explicado que esta opción se llegó a estudiar, especialmente para turismos y en momentos muy puntuales, como los viernes. Sin embargo, ha remarcado que, con la autopista nuevamente corte, «eso no sería recomendable».

Además, ha subrayado que el reglamento de circulación prioriza la seguridad vial y prohíbe que los vehículos pesados circulen en carriles en sentido contrario: «Un camión en sentido contrario tiene 20 veces más energía de choque», ha advertido. También ha considerado que eliminar un carril en sentido norte provocaría congestiones importantes los días laborables, sobre todo en horas punta, en una vía con mucho tráfico de mercancías.