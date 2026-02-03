Tarragona reclama más autobuses para hacer frente al caos ferroviario mientras se mantienen las medidas excepcionales

Publicado por Redacció/Efe Creado: Actualizado:

La crisis de Rodalies sigue afectando de lleno al territorio y Tarragona es una de las demarcaciones más impactadas. Ante la persistencia de los cortes ferroviarios, el Gobierno ha reclamado a Renfe un refuerzo de los servicios alternativos de autobús, especialmente en los Regionales Sur que conectan Reus y Valls con Barcelona, y ha decidido mantener suspendidas sin plazo las zonas de bajas emisiones para facilitar la movilidad.

El comisionado de la Generalitat para el traspaso integral de Rodalies, Pere Macias, ha explicado este martes que ha pedido más autobuses a Renfe al constatar que los servicios alternativos se están alargando, cuando se cumplen ya dos semanas del accidente ferroviario de Gelida que desencadenó la crisis de movilidad.

Es el caso de Mollet-Martorell, en la R8, los regionales del sur para conectar con la capital catalana y el de la R3 hacia Puigcerdà.

Con esta petición, el Gobierno recoge una reclamación de las plataformas de usuarios de Rodalies, con las cuales mantiene reuniones diarias para seguir la evolución de la red catalana ferroviaria.

Este martes es el segundo día de la semana en que Rodalies ofrece el mismo servicio parcial, con una decena de tramos de Rodalies y Regionales que se tienen que cubrir en autobús.

Renfe ha acordado ya ampliar a partir de mañana el servicio en autobús entre Mollet i Martorell, que va muy cargado de viajeros, y se iniciará ya en Granollers, según ha explicado Macias en declaraciones a los periodistas.

El ejecutivo catalán también ha pedido reforzar los autobuses que cubren la línea de los Regionales Sur para dar servicio en Valls y Reus, en Tarragona, y su conexión con Barcelona; así como los de la R3, que se evaluarán de nuevo para mejorar el recorrido desde Montcada hacia la Garriga, Vic, Manlleu, Torelló y Puigcerdà.

El Gobierno ha decidido que queden suspendidas temporalmente las zonas de bajas emisiones en el área metropolitana, una medida excepcional que estaba en vigor la semana pasada y que permite que puedan entrar a Barcelona o a otras localidades catalanas vehículos contaminantes sin etiqueta.

«Es evidente que no hay un retorno a la normalidad y seguimos viviendo una situación inaceptable, por lo cual hemos decidido mantener las medidas extraordinarias desplegadas en un momento de excepcionalidad», ha señalado por su parte al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.