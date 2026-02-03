Rodalies empieza la jornada con el 70% de la demanda

El servicio de Rodalies ha empezado la jornada de este martes con un 70% de la demanda habitual, como ha explicado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en una atención a medios a la estación de Sants. El operador ferroviario trabaja a recuperar la confianza de los usuarios, que «ahora mismo está minada».

Desde Renfe, pero se asegura de que se garantiza la movilidad a los pasajeros, sea mediante una oferta ferroviaria o a través de un servicio alternativo por carretera. Una de las «realidades tangibles» es que los equipos están trabajando para recuperar la circulación en los tramos afectados. Sin embargo, recuerda que las limitaciones en la velocidad en la red se pueden traducir en incrementos del tiempo de viaje.

Carmona ha expresado que se pone «en la piel» de los pasajeros y ha subrayado que hay «24 horas de trabajo para revertir la situación». El portavoz no ha concretado cuando habrá normalidad del servicio, con la circulación de trenes sin limitaciones de velocidad ni cortes de líneas y ha insistido que lo trasladarán cuando haya «realidades tangibles, de certezas».

El portavoz de Renfe en Cataluña ha indicado que la oferta de la jornada es la «prevista». El servicio se presta este martes con un plan alternativo similar al de lunes, con todavía más de una decena de líneas que tienen algún tramo en autobús, a pesar de que en algún caso son complementarios.

De este modo, en la R1 hay servicio en tren con cinco trenes por hora y sentido entre l'Hospitalet de Llobregat y Mataró, de Mataró a Blanes hay dos trenes por hora y sentido, y de Blanes a Maçanet hay servicio por carretera en autobús. A partir de aquí, la RG1 mantiene la circulación en tren entre Maçanet-Massanes y Portbou, a pesar de que se mantiene un servicio complementario en autobús entre Figueres y Portbou.

En la R2 y la R2 sur se presta todo el servicio en tren, a pesar de que en la última la circulación es de dos trenes por hora y sentido.

La línea R3 presta servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdá, derivado de las obras programadas de desdoblamiento de vía que se ejecutan desde el mes de octubre.

En la R4 hay servicio ferroviario entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia, en autobús desde esta parada a Martorell Central y desde aquí en Terrassa Estación del Norte se retoma el servicio en tren. Finalmente, de Terrassa Estación del Norte a Manresa los usuarios tienen que desplazarse en autobús.

La R7 y la R8 operan íntegramente con servicio alternativo por carretera. En el caso de la R7, la afectación es causada por las obras en Moncada Bifurcación, mientras que en la R8 los autocares cubren el trayecto entre Martorell y Mollet Sant Fost, con enlace con los trenes de la R2 Norte.

En cuanto a las líneas de Lleida, la RL4 mantiene el servicio ferroviario entre Lleida y Cervera, y desde aquí en Terrassa Estación del Norte se hace en autobús. En la R13 y la R14, el servicio se presta en tren entre Lleida y Vinaixa, mientras que a partir de este punto los viajeros continúan el trayecto en bus hasta Sant Vicenç de Calders, en el caso del R13, y hasta Reus, en el de la R14.

La R15 circula en tren entre Barcelona estación de Francia y Reus, con servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja d'Ebre. Al RT1, hay servicio ferroviario por algunos trenes, mientras que para otros el servicio hasta la Plana Picamoixons se hace con autobuses. Finalmente, las líneas R11, R16 y R17 está previsto que funcionen con normalidad en todo su recorrido. Aun así, en la R11 y hay servicio complementario en autobús entre Figueres y Portbou.