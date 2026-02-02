Renfe defiende que «se está garantizando la movilidad» de los usuarios aunque sea combinando tren y bus

Rodalies ha arrancado el servicio con servicios por carretera todavía en once líneas. Este lunes sólo se recuperará en tren el tramo de Figueres a Portbou. Ante esta situación, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha defendido que «se está garantizando la movilidad» de los usuarios aunque sea combinando tren y autobús.

Desde la estación de Sants, ha reiterado varias veces que lo que se dijo es que se garantizaría esta movilidad y que eso se está haciendo, mientras se trabaja para recuperar «progresivamente» más tramos en tren. De momento, sin embargo, la R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1 mantienen tramos en tren y tramos en autobús, mientras que la R2 norte, la R2 sur, la R11, la R16 y la R17 sí prestan todo el servicio en tren.

Carmona ha asegurado que el Gobierno, con la información que le proporciona Renfe, aseguró que estaría garantizada la movilidad de los usuarios de Rodalies y ha insistido en que eso se está haciendo. El portavoz ha afirmado que sólo hablarán de «certezas» y no de previsiones, y ha asegurado que, aparte que el servicio se presta con trenes y autobuses, otra certeza es que Adif y Renfe siguen trabajando conjuntamente para recuperar más tramos. «Queremos hablar de certezas», ha insistido.

El portavoz ha explicado que se mantiene la oferta de autobuses prevista la semana pasada, pero ha añadido que si hay un incremento de demanda se pondrían más. Hoy por hoy, hay en torno a 150 vehículos y 700 informadores, ha indicado. Adif sigue trabajando en 31 puntos y se mantienen limitaciones que pueden generar retrasos.

¿Cómo quedan las líneas?

En la línea R1, el servicio se mantiene en tren entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes, mientras que el tramo entre Blanes y Maçanet-Massanes se hace en transporte alternativo. A partir de aquí, la RG1 mantiene la circulación en tren entre Maçanet-Massanes y Portbou, aunque se mantiene un servicio complementario en autobús entre Figueres y Portbou.

La R2 Norte circula con la oferta habitual en tren, sin embargo, en la R2 Sur, en cambio, hay dos trenes por hora y sentido, con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona, por una incidencia en la infraestructura entre Bellvitge y Sants que limita la capacidad operativa.

La línea R3 presta servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà, derivado de las obras programadas de desdoblamiento de vía que se ejecutan desde el mes de octubre.

En la R4, el servicio es mixto: hay trenes entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia y entre Martorell Central y Terrassa Nord, mientras que los tramos Sant Sadurní d'Anoia-Martorell Central y Terrassa Nord-Manresa funcionan con autobuses.

La R7 y la R8 operan íntegramente con servicio alternativo por carretera. En el caso de la R7, la afectación es causada por las obras en Montcada Bifurcación, mientras que en la R8 los autocares cubren el trayecto entre Martorell y Mollet Sant Fost, con enlace con los trenes de la R2 Norte.

Con respecto a las líneas de Lleida, la RL4 mantiene el servicio ferroviario entre Lleida y Cervera, pero el tramo hasta Manresa se hace en transporte alternativo. En la R13 y la R14, el servicio se presta en tren entre Lleida y Vinaixa, mientras que a partir de este punto los viajeros continúan el trayecto en bus hasta Sant Vicenç de Calders, en el caso de la R13, y hasta Reus, en el de la R14.

La R15 circula en tren entre Barcelona estación de Francia y Reus, con servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja d'Ebre. En la RT1, el servicio ferroviario se mantiene entre Tarragona y Reus, mientras que el tramo hasta la Plana de Picamoixons se hace con autobuses.

Finalmente, las líneas R11, R16 y R17 está previsto que funcionen con normalidad en todo su recorrido.