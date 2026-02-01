Rodalies mantiene para este lunes servicios alternativos en 11 líneas

Rodalies de Catalunya mantendrá para este lunes los servicios alternativos por carretera que ya estaba ofreciendo en los últimos días en once líneas. Según ha informado en un comunicado, sólo recuperará los trenes en la R11 en el tramo de Figueres en Portbou.

Así, las líneas que tendrán algún tramo en transporte alternativo por carretera serán la R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1. En estos casos, el servicio ferroviario se combinará con buses para garantizar los desplazamientos. Por otra parte, las líneas R2 Norte, R2 Sur, R11, R16 y R17 ofrecerán servicio exclusivamente en tren. El anuncio se produce después de que Adif haya explicado que sigue trabajando en 31 puntos de la red.

Renfe ha desplegado un total de 150 autobuses para cubrir los tramos afectados por las obras y ha activado un plan especial de comunicación con cerca de 700 informadores en las estaciones de Rodalies. Además, continuarán vigentes los nuevos servicios especiales gratuitos de Medio Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con cuatro servicios adicionales.

Con todo, el operador asegura que «garantizará la movilidad con los servicios que funcionan, los que vuelven a abrir y con planes alternativos de transporte». De hecho, ha previsto un servicio de bus complementario entre Figueres y Portbou a pesar de la reapertura de la línea.

Asimismo, la Generalitat ha contratado 61 nuevos buses para reforzar el servicio interurbano a partir del lunes, por lo que la flota por la crisis ferroviaria pasará de los 169 vehículos actuales a los 230 gracias a buses que se han incorporado de diferentes puntos de España.

¿Cómo quedan las líneas?

En la línea R1, el servicio se mantendrá en tren entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes, mientras que el tramo entre Blanes y Maçanet-Massanes se cubrirá en transporte alternativo. A partir de aquí, la RG1 mantendrá la circulación en tren entre Maçanet-Massanes y Portbou.

La R2 Norte circulará con la oferta habitual en tren, sin embargo, al R2 Sur, en cambio, habrá dos trenes por hora y sentido, con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona, por una incidencia en la infraestructura entre Bellvitge y Sants que limita la capacidad operativa.

La línea R3 prestará servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà, derivado de las obras programadas de desdoblamiento de vía que se ejecutan desde el mes de octubre.

En la R4, el servicio será mixto: habrá trenes entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia y entre Martorell Central y Terrassa Nord, mientras que los tramos Sant Sadurní d'Anoia-Martorell Central y Terrassa Nord-Manresa funcionarán con autobuses.

La R7 y la R8 operarán íntegramente con servicio alternativo por carretera. En el caso de la R7, la afectación es causada por las obras en Montcada Bifurcación, mientras que en la R8 los autocares cubrirán el trayecto entre Martorell y Mollet Sant Fost, con enlace con los trenes de la R2 Norte.

Con respecto a las líneas de Lleida, la RL4 mantendrá el servicio ferroviario entre Lleida y Cervera, pero el tramo hasta Manresa se hará en transporte alternativo. En la R13 y la R14, el servicio estará en tren entre Lleida y Vinaixa, mientras que a partir de este punto los viajeros continuarán el trayecto en bus hasta Sant Vicenç de Calders, en el caso de la R13, y hasta Reus, en el de la R14.

La R15 circulará en tren entre Barcelona estación de Francia y Reus, con servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja d'Ebre. En la RT1, el servicio ferroviario se mantendrá entre Tarragona y Reus, mientras que el tramo hasta la Plana de Picamoixons se cubrirá con autobuses.

Finalmente, las líneas R11, R16 y R17 funcionarán con normalidad en todo su recorrido.

Adif sigue trabajando

Todo eso en un contexto en que el personal de Adif sigue trabajando en 31 puntos de la red de Rodalies, repartidos por todas las líneas. Los trabajos se centran sobre todo en la protección de taludes y trincheras y en el acondicionamiento de la vía. «En función de la evolución de los trabajos, se pondrá la infraestructura a disposición de la administración titular del servicio y del operador para la normalización progresiva», ha dicho el gestor ferroviario en un comunicado, donde también ha detallado que las obras se están coordinando con la Generalitat, Renfe y los maquinistas.