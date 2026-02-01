Cuatro personas pierden la vida este enero en accidentes de tráfico, siete menos que en el 2025

Un hombre murió este miércoles por la noche en una salida de vía a la N-II en Malgrat de MarLaura Busquets

Un total de cuatro personas han perdido la vida en 4 accidentes mortales en la red vial interurbana de Cataluña durante enero del 2026, según datos del Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Son siete finados menos que enero del 2025, cuando once personas murieron en once siniestros. Tres de las cuatro víctimas mortales pertenecen a colectivos vulnerables.

En concreto, son dos motoristas y un ciclista. La otra víctima viajaba en turismo. Aparte, de los cuatro finados de este año, dos eran hombres y dos mujeres. Con respecto a los heridos graves, este enero se han registrado 37, una cifra inferior a los 60 del mismo periodo del año pasado.

Aunque el balance provisional de enero muestra una mejora respecto de los datos del año anterior, el SCT ha lamentado la incidencia sobre los colectivos vulnerables. Así, ha vuelto a pedir a motoristas, peatones y ciclistas que tengan más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad, y al resto de usuarios, que tengan más prudencia y respeto.

Con respecto a las vías, las carreteras que han registrado los muertos han sido la AP-7 (1), la N-340 (1), la C-243a (1) y la C-25 (1). En relación con la edad de las víctimas mortales, dos de las cuatro pertenecían al tramo de jóvenes de entre 25 y 34 años, otra tenía entre 35 y 44 años y la otra entre 55 y 64.

Si se analizan las muertes según el tipo del día de la semana, tres de los cuatro accidentes mortales han ocurrido en fin de semana y el otro en día laborable. Además, tres han ocurrido por la tarde y el otro por la mañana.

Barcelona y Tarragona concentran a las cuatro víctimas mortales

Les víctimas se han concentrado en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona. Así, tres de ellas han muerto en las carreteras barcelonesas, donde en enero de 2025 se contabilizaron seis finados. En concreto, los accidentes mortales de este año han sido en el Alt Penedès, en el Vallès Occidental y en el Bages.

La otra persona que ha perdido la vida este mes de enero lo ha hecho en el Baix Ebre, en la demarcación de Tarragona. El año pasado durante enero la cifra de finados en este territorio se elevó a cinco personas. Girona y Lleida de momento no han contabilizado a ninguna víctima mortal.