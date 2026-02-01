Adif sigue trabajando en 31 puntos de la red de Rodalies y no garantiza normalizar el servicio este lunes

Vista desde un talud de un tren de la R1 entrando en un túnel en un tramo donde hay circuación por vía únicaJordi Pujolar

Adif ha informado este domingo de que sigue trabajando en 31 puntos de la red de Rodalies, repartidos por todas las líneas, y no garantiza la normalización del servicio para este lunes. Los trabajos se centran sobre todo en la protección de taludes y trincheras y en el acondicionamiento de la vía.

«En función de la evolución de los trabajos, se pondrá la infraestructura a disposición de la administración titular del servicio y del operador para la normalización progresiva», ha dicho el gestor ferroviario en un comunicado, donde también ha detallado que las obras se están coordinando con la Generalitat, Renfe y los maquinistas.

El listado de 31 actuaciones no es lo mismo que estaba en vigor hasta ahora, ya que algunos trabajos se han acabado y otros se han añadido. En el marco del plan de emergencia, Adif ha realizado hasta ahora más de 400 inspecciones en toda la red ferroviaria. Los reconocimientos se han concentrado sobre todo en los tramos próximos en la costa y en aquellas líneas con una mayor presencia de taludes.

Para ejecutar las inspecciones y las obras, se han desplegado más de 50 equipos y unos 400 técnicos y operarios, además de maquinaria especializada. Paralelamente, se ha reforzado la vigilancia continua para detectar riesgos potenciales y aplicar medidas preventivas de manera inmediata.

Adif ha remarcado que el plan se mantendrá vigente en función de la evolución de los trabajos y de la situación meteorológica, y que se podrá ampliar a otros subsistemas ferroviarios.