Enero ha sido un mes especialmente convulso en Cataluña, marcado por una elevada inestabilidad con temporales marítimos, lluvias intensas y nevadas. Este contexto ha llevado Protección Civil a activar hasta cinco veces el sistema ES-Alert para avisar a la ciudadanía en sólo un mes, entre el 18 y el 24 de enero.

En declaraciones a la ACN, la subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, ha explicado que desde su puesta en marcha en febrero del 2023, el sistema se ha «consolidado» como un canal fiable ante emergencias, con 59 alertas por situaciones de riesgo enviadas en el 2025, casi al doble de las 36 del 2024. Además, el servicio sigue trabajando para activar un nuevo modelo de envío «menos estridente» para situaciones de prealerta.

L'ES-Alert se ha convertido en una herramienta clave de Protección Civil para comunicar situaciones de emergencia a la población de manera inmediata y directa, complementando otros mecanismos de aviso como las sirenas, los medios de comunicación o las redes sociales.

Imma Solé, subdirectora operativa de Protección Civil, ha explicado que el sistema ES-Alert es útil ante «cualquier riesgo o aviso», porque «permite extremar la precaución y adoptar medidas de seguridad en caso de que sea necesario». Ha indicado que se utiliza «cuando hay una situación que puede ser perjudicial a la vida o a la salud de las personas y hace falta que los ciudadanos tomen precauciones, se confinen en un espacio cerrado o evacuen de un lugar donde hay el riesgo».

Cinco alertas entre el 18 y el 24 de enero

En este sentido, ha apuntado que este mes de enero ha sido «especialmente activo» a causa de la inestabilidad meteorológica que ha afectado a Cataluña. Así, ha recordado que el primer ES-Alert del año se envió el 18 de enero a las 19.57 horas por un temporal marítimo en el Alto y Baix Empordà, con un mensaje que recomendaba extremar la precaución, respetar cierres de acceso al litoral y alejarse de espigones, rompeolas y paseos marítimos.

Al día siguiente, 19 de enero, se envió un segundo mensaje en varias comarcas litorales, incluyendo la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Ebre y Montsià, con el mismo tipo de alerta por olas importantes.

Ni 24 horas más tarde, el 20 de enero a primera hora de la mañana, se activó un tercer aviso por riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos en el Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès. En este caso, el mensaje también informó sobre la suspensión de actividades escolares, deportivas y servicios sociales, y recomendó evitar desplazamientos hasta las cinco de la tarde, no bajar a sótanos y subir a pisos superiores si entraba agua.

Aquella misma tarde, después de ver que el riesgo de inundabilidad persistía al Alt y al Baix Empordà, se decidió enviar un cuarto ES-Alert con medidas similares y vigencia hasta la medianoche.

Primer ES-Alert por nevadas

La última alerta del mes se emitió el día 24, a las doce y media del mediodía, y fue a causa del episodio de nevadas que afectaron a las comarcas de la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès y el Moianès. Solé ha explicado que este ha sido la primera vez que Protección Civil ha enviado un ES-Alert por nevadas intensas: «Vimos que en poco rato empezaba a haber afectaciones de una manera muy rápida en la circulación», ha comentado.

Así, ha detallado que en este caso la comunicación recomendaba limitar la movilidad, evitar desplazamientos innecesarios, equipar los vehículos adecuadamente, consultar el estado de las carreteras y llamar al 112 en caso de emergencia.

«Hemos empezado el año con una situación complicada y hemos tenido que hacer varios avisos», ha admitido Solé, que ha apuntado que las precipitaciones intensas y las acumulaciones «elevadísimas» de agua que se han derivado no son habituales en un mes de enero: «La inundabilidad generalmente tiene más estacionalidad, pasa más hacia el otoño o a principios de invierno», ha comentado la responsable de Protecció Civil que ha admitido que el inicio de año ha sido convulso.

Gran efectividad del ES-Alert

Desde su puesta en marcha, en febrero de 2023, el uso del sistema ES-Alert ha ido extendiéndose sobre todo a causa de su elevada efectividad: «Somos muy cuidadosos a la hora de hacer envíos porque sabemos que las personas siguen las recomendaciones», ha afirmado Solé. Ha detallado que el año 2023 se enviaron 29 ES-Alert; en el 2024 un total de 36, y en el 2025 la cifra subió hasta las 75 alertas, de las cuales 59 fueron por situaciones de riesgo y dieciséis correspondieron a simulacros y pruebas.

Según la subdirectora operativa de Protección Civil, esta tendencia al alza evidencia la «consolidación» del sistema en Cataluña. Con todo, ha remarcado que el 2025 ha sido un año «especialmente intenso» porque se vivieron situaciones complicadas con respecto a precipitaciones, y porque durante el verano se dieron «varios incendios forestales de grandes dimensiones que requirieron muchos avisos».

De hecho, ha recordado que la mayoría de las activaciones del 2025 correspondieron a incendios forestales (35 vinculadas al plan INFOCAT) e inundaciones (22 relacionadas con el plan INUNCAT). Aparte, dos alertas fueron por riesgo químico (PLASEQCAT).

Alertas de prealerta con sonido menos estridente

A pesar de las cifras, Solé ha reconocido que «el sistema es joven» y que hay que ir viendo cuál es su margen de mejora y qué más se puede hacer para que sea mejor. En esta línea, ha explicado que Protección Civil está trabajando para dotarse de «más variabilidad de avisos».

El objetivo es poder enviar un nuevo tipo de ES-Alert con un sonido «menos estridente», pensado para situaciones de prealerta en que no hay riesgo inminente. «Pensamos en situaciones preventivas en que lo que se pretende es que la ciudadanía se prepare», ha remarcado.

Al mismo tiempo, ha dicho que se está trabajando para adaptar la tecnología a las necesidades de personas con sensibilidades a sonidos altos o problemas de salud mental, y también para poder efectuar envíos «más quirúrgicos» que acoten mejor las zonas donde llegan los mensajes.