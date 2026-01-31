Manifestación en Barcelona para exigir la ruptura de relaciones con Israel y un embargo de armas

Cabecera de la manifestación por el embargo de armas y el fin de las relaciones con Israel en BarcelonaAndrea Salazar

Una manifestación ha recorrido este sábado el paseo de Gracia de Barcelona para exigir la ruptura de relaciones con Israel y un embargo de armas “integral”. La Guardia Urbana ha cifrado en 1.200 personas lo numero de asistentes, mientras los organizadores, en 5.000 manifestantes. Se trata de una de las movilizaciones que se hacen este fin de semana a una cuarentena de ciudades del Estado, sólo dos días después días después del 'Concierto-manifiesto x Palestina', que reunió miles de personas en el Palau Sant Jordi. En declaraciones a los medios, la presidenta de la Comunidad Palestina en Cataluña, Natàlia Abu-Sharar, ha asegurado que seguirán manifestándose hasta que se haga justicia.

Convocada por entidades como Coalición Bastante Complicidad con Israel, la Comunidad Palestina de Cataluña, el Global Movement to Gaza y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la manifestación ha empezado en torno a las 12 de la mañana en los Jardines de Gracia y ha llegado hasta la plaza Cataluña guiada por una camioneta desde donde las activistas llamaban lemas a favor de Palestina.

Antes de empezar la marcha, una activista ha celebrado desde el megáfono la regularización de migrantes anunciada esta semana por el Estado, aunque ha lamentado que llega tarde y ha cargado contra la inacción de los políticos.

Asimismo, cuando la movilización ha llegado a la sede principal de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, se ha leído una carta del activista palestino, actualmente en la prisión, Marwan Barghouti. La manifestación ha desembocado en la plaza Catalunya, donde se han leído unos parlamentos.

"Les instituciones siguen sin estar a la altura"



En declaraciones a los medios, la portavoz de la Coalición Bastante Complicidad, Alys Samson, ha exigido el embargo de armas, “el fin de todas las relaciones con el estado genocidio de Israel y la liberación de todas las presas palestinas de las prisiones israelíes”. “Hoy volvemos a decir que las instituciones siguen sin estar a la altura de la situación”, ha lamentado, a la vez que ha criticado que congresos como el ISE o el Mobile todavía tenga representación de empresas de Israel.

Por su parte, Ariadna Masmitjà, también conocida como Masmi, una de las activistas de la Global Sumud Flotilla, ha reivindicado que su “dinero e impuestos no tienen que alimentar ningún genocidio, apartheid ni ocupación” y ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a los prisioneros a Israel: “Vuestra lucha es nuestra lucha. Os vemos, os oímos y no nos detendremos hasta que se abran todas las puertas de las prisiones”.

La presidenta de la Comunidad Palestina en Cataluña, Natàlia Abu-Sharar, ha lamentado que los planes de paz que se están anunciando en Gaza no son de verdad. “Por eso seguimos en la calle, seguiremos en las calles, y por una Palestina libre hasta que se haga justicia. No sólo queremos palabras, sino que queremos acciones ya por parte de nuestros gobiernos”, ha sentenciado.