La UGT alerta del aumento de la siniestralidad laboral y reclama más prevención y sanciones

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La siniestralidad laboral aumentó de manera significativa durante el 2025 en Cataluña, con un incremento del 23,8% con respecto al año anterior y un total de 109 personas muertas en el trabajo. Aunque la demarcación de Tarragona registró nueve defunciones —dos menos que en el 2024—, la UGT alerta de que los datos en Tarragona y en toda Cataluña siguen siendo «inaceptables» y evidencian un problema estructural que también afecta al territorio.

Según los datos del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo, la siniestralidad laboral creció un 23,8% en el 2025 en Cataluña, con un total de 109 trabajadores muertos, la cifra más elevada desde el 2011. De estos, 85 perdieron la vida durante la jornada laboral y 24 en accidentes in itinere, en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo. En el conjunto del país, la mayoría de víctimas fueron hombres y el sector servicios concentró el número más alto de defunciones, seguido de la construcción, la industria y la agricultura.

El sindicato insiste en que estos datos no se pueden interpretar como hechos aislados ni circunstanciales. En un comunicado, la UGT subraya que el aumento de los accidentes mortales responde a «factores estructurales» que también se dan en el territorio tarraconense, como la precariedad laboral, la subcontratación, la falta de inversión en prevención y el incumplimiento reiterado de la normativa de seguridad por parte de algunas empresas.

El sindicato reclama más recursos para la Inspección de Trabajo, sanciones ejemplares para las empresas que no cumplan la normativa y una prevención real y efectiva en los centros de trabajo. En este sentido, la UGT recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es del año 1995 y considera que ha quedado desfasada ante la realidad actual del mercado de trabajo. Por eso, exige una nueva regulación y denuncia que la patronal bloquea cualquier actualización normativa desde hace más de 18 meses.

A pesar del descenso puntual de víctimas mortales en la demarcación de Tarragona, la UGT alerta de que no se puede rebajar la guardia e insiste en que la lucha contra la siniestralidad laboral tiene que ser una prioridad absoluta. «Detrás de cada dato hay personas, familias y vidas truncadas» señala el sindicato, que reclama un compromiso firme de las administraciones y del tejido empresarial para revertir una situación que sigue cobrando demasiadas víctimas.