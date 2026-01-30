Prorrogada la gratuidad de los peajes troncales de la C-32 hacia el sur por la afectación en la AP-7

El Gobierno mantendrá la gratuidad de los peajes troncales de la C-32 a Vallcarca y Cubelles en dirección sur a partir de las 00.00 horas de este sábado para facilitar una alternativa de movilidad al corte de la AP-7 entre Martorell y Vilafranca del Penedès, derivado de las obras de reparación en la autopista después del desprendimiento de un muro sobre la línea R4 en Gelida.

El resto de barreras de la C-32 recuperarán el funcionamiento ordinario este sábado. Así, los peajes de Cubelles acceso, Calafell acceso, Cubelles troncal dirección norte y Vallcarca dirección norte volverán a cobrar con normalidad.

Paralelamente, se mantienen vigentes todos los descuentos habituales de la C-32, como la gratuidad en la Ronda del Penedès, las bonificaciones por movilidad obligada y los descuentos para vehículos de cero y bajas emisiones.

La Generalitat seguirá haciendo seguimiento de la evolución de las obras de reparación de la AP-7 y de la movilidad al conjunto del corredor, con el objetivo de adaptar las medidas si la situación viaria lo requiere. El Gobierno considera la C-32 una vía alternativa clave para absorber parte del tráfico desviado de la AP-7.