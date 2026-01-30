Illa recibe el alta hospitalaria y continuará con el tratamiento desde su domicilio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este viernes del Hospital Vall d'Hebron donde llevaba hospitalizado desde hace dos semanas y continuará el tratamiento desde su domicilio.

En un comunicado enviado este viernes, los médicos que lo están tratando aseguran que el presidente «evoluciona favorablemente» y explican que a partir de ahora continuará su recuperación desde casa, con la atención de hospitalización domiciliaria del hospital. Illa ingresó en la Vall d'Hebron el pasado 17 de febrero por una osteomielitis púbica provocada por una bacteria.