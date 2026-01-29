Lamiel confía que la AP-7 en sentido Tarragona pueda reabrirse totalmente el 9 de febrero

El director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel, confía que el tramo de la AP-7 entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, que vuelve a estar cortado en sentido sur desde el miércoles, podría reabrirse totalmente el 9 de febrero, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Transportes.

Lamiel lo ha explicado en una entrevista al programa 'Café de Ideas' de RTVE en que ha destacado el seguimiento intensivo de los trabajos de reparación de la vía y la comunicación «fluida y permanente» con los responsables del ejecutivo español. Ha insistido en recomendar a los conductores que utilicen vías alternativas como la C-32, la C-25, la C-15, l'N-340, la C-58 y la B-40 para minimizar retenciones y garantizar la movilidad segura durante las obras.

Ramon Lamiel ha detallado que la jefa de obras en Barcelona sigue de cerca los trabajos de reparación de la vía, después de que el 20 de enero pasado el muro de la autopista cediera y provocara el accidente ferroviario de Gelida en que perdió la vida a un maquinista en prácticas y varias personas resultaron heridas.

Se ha mostrado confiado que las previsiones del Ministerio de reabrir la autopista el 9 de febrero se cumplan: «Si lo ha dicho el Ministerio, pues así será, así lo esperemos y ojalá sea así. Trabajan 24 horas con intensidad y ya están reforzando toda la estructura», ha asegurado.

Lamiel ha explicado también la estrategia de tráfico para hacer frente a la situación: «Repartir los vehículos hacia la C-32, que sigue siendo gratuita, hacia l'N-340 y la C‑15 hacia el Penedès, y hacia l'A‑2 y C‑58 hacia el interior. En Vilafranca, los vehículos se reincorporan a la AP‑7», ha detallado.

Con respecto al sector del transporte de mercancías, ha explicado que la semana pasada se valoró abrir un carril en sentido contrario, pero sólo en puntas concretas, para no afectar excesivamente a los vehículos que circulan en sentido Barcelona: «Lo habríamos probado el viernes, pero actualmente no lo valoramos. Las operaciones se tienen que hacer con mucha seguridad y robustez, no de manera improvisada», ha añadido.