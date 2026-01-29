El Gobierno convoca 1.325 nuevas plazas de funcionarios con un examen en junio

Aspirantes a las oposiciones antes de una de las pruebas en la UPC.ACN

El Gobierno ha convocado 1.325 nuevas plazas de personal funcionario, distribuidas en 31 procesos selectivos, con el objetivo de reforzar la administración y garantizar el relevo generacional. Las inscripciones se abrirán al día siguiente de la publicación de la resolución en el DOGC, mientras que las pruebas se harán durante la primera quincena de junio.

Asimismo, está previsto que los trabajadores se incorporen como máximo la primavera del 2027. La mayor parte de las plazas corresponden a los cuerpos de administración general. La convocatoria se enmarca en el nuevo reglamento de selección, que quiere simplificar trámites, agilizar plazos y consolidar un ciclo ordinario anual de procesos a la Generalitat.

Así, destacan las 376 plazas del cuerpo superior de administración, las 366 del cuerpo de administración y las 228 del cuerpo subalterno, además de 114 plazas del cuerpo auxiliar. También se incluyen plazas de gestión y varios cuerpos de titulación superior y diplomatura.

En concreto, la convocatoria abarca perfiles como ambientólogos, arquitectos, ingenieros, profesionales de la salud pública, veterinarios, trabajadores sociales o educadores sociales, entre otros.

Las personas que superen el proceso selectivo tomarán posesión de la plaza como máximo la primavera del 2027. Antes, tendrán que completar una formación obligatoria orientada a reforzar competencias transversales, conocimientos institucionales, habilidades digitales y valores del servicio público.

Coincidiendo con la convocatoria, el Gobierno pondrá en marcha una campaña de captación de talento para atraer profesionales cualificados . Además, está previsto que durante el mes de marzo se apruebe la oferta de empleo pública del 2026, de acuerdo con los plazos del reglamento de selección vigente.