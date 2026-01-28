El servicio de Rodalies se presta según el plan alternativo previsto, con un nuevo tramo reabierto en la R1 y la RG1

El servicio de Rodalies se presta este miércoles por la mañana según el plan alternativo previsto pero con la reapertura de un nuevo tramo. Se trata del que va de Arenys de Mar aBlanes de la R1 y la RG1, que se vuelve a prestar en tren, según ha informado Renfe. Así, en estas líneas se puede ir de l'Hospitalet de Llobregat a Blanes en tren y desde Blanes aMaçanet Massanes con servicio alternativo de autobús.

Para el resto de líneas se mantienen los tramos en tren y autobús que había al cierre del servicio este miércoles. Así, la R2 Norte y la R2 Sur se prevé que toda la circulación se haga en tren, mientras que la R3 se mantiene el servicio alternativo por carretera diseñado por la obra de bifurcación de la línea.

En la R4, entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia el servicio está previsto en tren, entre Sant Sadurní y Martorell Central, por carretera, entre Martorell Central y Terrassa-Estación del Norte servicio en tren y entre Terrassa-Estación del Norte y Manresa, servicio alternativo por carretera.

En la R7, se hace servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada Bifurcación.

En la R8, hay servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2Nord.

En la R11, el servicio se presta en tren entre Barcelona Sants y Caldes de Malavella, en autobús de Caldes a Girona, en tren de Girona aFigueres, y nuevamente en autobús de Figueres aPortbou.

Con respecto a los Regionales, en la R13 y la R14 el tramo Lleida-Vinaixa se hace en tren. De Vinaixa aSant Vicenç de Calders en la R13 se hace en autobús y de Sant Vicenç de Calders aBarcelona Estación de Francia los usuarios pueden hacer uso de la R15, la R16, la R17 y la R2 sur, también en el caso de la R14. En esta línea, de Sant Vicenç de Calders a la Plana-Picamoixons/Vinaixa hay servicio por carretera, así como entre esta parada y Reus.

En la R15, el tramo Reus-Barcelona se hace en tren y el de Reus a Riba-roja d'Ebre se tiene que cubrir en autobús.

La R16, la R17 y la RT2 ofrecen servicio en tren y la RT1 con tren hasta Reus, y servicio alternativo por carretera hasta La Plana de Picamoixons.

Por último, en la RL4 hay servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y Cervera y por carretera entre esta parada y Manresa.