El portavoz de Renfe en Cataluña: «los viajeros volverán a confiar» en Rodalies

Puertas de acceso a los andenes de Rodalies, cerrados en la estación de Sants con motivo de la interrupción del servicio.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, espera que con la recuperación «progresiva» de la circulación de trenes los usuarios vuelvan a confiar y utilicen de nuevo Rodalies. Carmona ha dicho que «el objetivo es recuperar el servicio totalmente el lunes», en la línea de lo que manifestó la consellera Sílvia Paneque este martes.

Carmona ha concretado que «la oferta ferroviaria» de este miércoles está en torno al 80% y el resto se cubre con el servicio alternativo por carretera con unos 150 vehículos. Con respecto al tramo cortado de la R11, entre Caldes des Malavella y Girona, se está trabajando para «lo antes posible» reanudar el paso de trenes. De esta manera, se pueda ir de Barcelona a Figueres y hacer el traslado hasta Portbou por carretera.

Carmona ha reiterado que «el objetivo» es recuperar «totalmente» la oferta de trenes el próximo lunes. Por este motivo, ha defendido que «se está trabajando esta semana para consolidar» el servicio y que empiece la próxima con «todo normalizado». «Los viajeros volverán a confiar», ha remachado y ha destacado la importancia que supone Rodalies «para su movilidad cotidiana».

El portavoz de Renfe en Cataluña ha precisado que la jornada ha arrancado con la reanudación de las líneas R1 y RG1, después de que el lunes quedara interrumpida la circulación entre Arenys de Mar y Blanes. Así, se puede ir desde l'Hospitalet de Llobregat a Blanes en tren y desde Blanes a Maçanet Massanes con servicio alternativo de autobús.

Por otra parte, Carmona ha informado que se están llevando a cabo «todas las comprobaciones» y «todos los certificados» entre Caldes de Malavella y Gerona, con el fin de reabrir la R11 y se pueda viajar desde Barcelona hasta Figueres. El portavoz de Renfe ha puntualizado que para cubrir el trayecto desde la capital del Alt Empordà en Portbou se tiene que hacer con bus, según «estaba prevista», ha recalcado.