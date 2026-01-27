Las plataformas de usuarios de tren convocan una manifestación el 7 de febrero por la «desinversión»

Las plataformas de usuarios del tren en Cataluña ha convocado una manifestación para el próximo 7 de febrero en Barcelona para denunciar la «desinversión sistemática» en infraestructuras ferroviarias y la «mala gobernanza del sistema» por parte de Adif, Renfe y los respectivos gobiernos. «La situación hace años que es insostenible, y un resultado evidente de eso es que Rodalies es el único servicio de transporte público de Cataluña que pierde usuarios cuando el resto ganan», apuntan las asociaciones. La manifestación está prevista para el sábado 7 de febrero a las 17.00 horas. Se iniciará en la estación de Francia y acabará en la Plaza Sant Jaume.

Las plataformas dicen que están trabajando para conseguir adhesiones de otras entidades de la sociedad civil. La Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y el Consell de la República convocaron el viernes también una manifestación para el mismo sábado 7 de febrero en Barcelona para protestar contra el «deterioro de los servicios básicos», incluyendo Rodalies. Esta cita está prevista para las 12.00 horas.