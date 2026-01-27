Ni sabotaje ni ciberataque: un error del software hizo caer el centro de control de Adif

Adif ha apuntado a un fallo del suministrador del software como causa de la caída del Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Rodalies, según ha adelantado La Vanguardia y han explicado fuentes del gestor de la infraestructura a ACN. En rueda de prensa este lunes, el presidente de la empresa, Pedro Marco de la Peña, habló de funcionamiento «anómalo» del sistema y descartó que la incidencia se deba a la falta de recursos dedicados. «No es un problema de inversión, no es un problema de innovación ni de obsolescencia de la tecnología», dijo, detallando que el sistema tecnológico se renovó en 2018 de la mano de la compañía Siemens.

Según detalló Marco de la Peña, el sistema informático que controla el tráfico ferroviario se «autobloqueó» a las 6.20 h porque «detectaba que no tenía un control seguro y redundante de la señalización». También se registraron que «algunas interacciones» con el sistema de comunicación de la operadora Renfe «funcionaban mal».

Grupo de trabajo por el cambio climático

Por otra parte, Santano ha adelantado que han propuesto crear un grupo de trabajo de la Generalitat y el Ministerio de Transportes, con todas las empresas que cuelgan de ambas de instituciones, para abordar el impacto del cambio climático en la infraestructura ferroviaria de Cataluña, «que es especialmente significativo en relación con lo que puede pasar en otros lugares de España».