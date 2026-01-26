Transporte
Caos en Rodalies: se vuelve a reanudar la circulación, que ha estado suspendida dos veces en 1 hora
El servicio se ha interrumpido dos veces por una incidencia en el centro de control de Adif
La circulación de trenes de Rodalies se ha vuelto a reanudar hacia las ocho menos cuarto de la mañana, después de que haya sido suspendida por segunda vez este lunes por una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado de Adif, según Renfe.
El servicio se había puesto en marcha este lunes a partir de las seis de la mañana tal como estaba previsto, con algunos tramos en transporte alternativo. Hacia las seis y media, sin embargo, se ha vuelto a suspender por una incidencia en el centro de control de Adif, situado en la Estación de França.
Pasadas las siete de la mañana se ha anunciado que el servicio se volvía a poner en marcha de forma progresiva, pero este restablecimiento ha durado sólo unos minutos, ya que poco antes de las siete y media se ha vuelto a anunciar la suspensión del servicio.