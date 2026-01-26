Puente no descarta un ciberataque como causa de la caída de Rodalies de este lunes por la mañana

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no descarta el sabotaje o el ciberataque como causas de la falta de servicio de Rodalies de este lunes por la mañana. El ministerio y Adif preveían que la red estuviera operativa en un 80% después de un fin de semana de actuaciones, pero de buena mañana ha caído el centro de control de Adif en dos ocasiones. Primero el sistema principal, y después el backup. Según el ministro, desde pasadas las ocho de la mañana el sistema funciona correctamente y «se está dando el servicio con normalidad».

En una entrevista en TVE, Puente ha admitido que a estas alturas no se sabe los motivos de la caída. «El sabotaje, el ciberataque, es una de las hipótesis, pero no sabemos qué ha pasado. Es una de las hipótesis porque todo ha ido normal y se han producido dos caídas en muy poco tiempo, pero veremos qué ha pasado», ha afirmado.

Según Puente, Adif ha aprovechado el fin de semana para hacer actuaciones. «Ayer estábamos en condiciones de anunciar que hoy reprendíamos el servicio en más del 80%, y creemos que a lo largo de los dos primeros días de la semana pondríamos el servicio completamente en marcha». Para hacerlo posible, ha dicho, ayer se hicieron pruebas hasta la una y pico de la mañana y esta mañana se han hecho oscultaciones.

Un sistema «tremendamente obsoleto»

Puente ha insistido en que la situación en Rodalies es fruto de muchos años de falta de inversión, pero ha asegurado que se está revirtiendo la situación durante su mandato. «Rodalies tiene dos singularidades: La obsolescencia de la infraestructura y la falta de inversión durante mucho tiempo, y la singularidad del trazado» porque «el sistema ferroviario de Rodalies es tremendamente obsoleto, muy extenso, y se mezclan mercancías y media distancia», ha afirmado.

En este sentido, ha reiterado que su Ministerio ha invertido «2.500 millones de euros en Alrededores en los últimos cinco años, y uno de cada dos euros que invierte Transportes en Cataluña va a Rodalies». «Estamos invirtiendo mucho dinero y estamos al límite de lo que podemos invertir sin afectar más al servicio».

En todo caso, ha afirmado que además de esta falta de inversión, el accidente de Gelida y los cortes de esta «semana terrible» son consecuencia de la situación meteorológica. Ahora, ha añadido, «lo importante es que después de cinco días terribles empezamos a funcionar con normalidad».

Justifica la suspensión del servicio

Puente también ha justificado que se decidiera suspender completamente el servicio de Rodalies. Según el ministro, «no ha habido otro remedio» que optar por esta opción, porque «había un problema de seguridad» y había que aprovechar el fin de semana para revisar los puntos más críticos.

Reunión con los maquinistas

El ministro también espera poder revertir la convocatoria de huelga convocada por Semar para los días 8, 9 y 10 de enero. Este lunes se reúne la comisión de conflictos y a partir de aquí el sindicato podrá hacer la convocatoria formal de la huelga, pero también se abren 10 días hábiles para negociar. «Nos sentaremos con ellos para buscar un acuerdo», ha dicho.